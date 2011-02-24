انتقاد ابوبکر بشیر از آمریکا و متحدانش به اتهام حمایت از برگزاری دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جاکارتا گلوب ، این روحانی اندونزیایی روز پنجشنبه در دادگاهی که در میان تجمع هوادارانش در جنوب جاکارتا برگزار شد، افزود: ایالات متحده و متحدانش طی هشت سال گذشته تلاشی بی امان برای محکومیت او به جرم حمایت از تروریسم داشته اند.

وی با رد تمام اتهامات بر علیه خود مبنی بر حمایت و پشتیبانی از عملیات تروریستی اظهار داشت: هنگام بازگشت من از مالزی آمریکا از من به عنوان رهبر القاعده در اندونزی یاد کرد که باید از بین برود.

ابوبکر بشیر افزود: آمریکا در زمان ریاست جمهوری خانم مگاواتی از او خواسته بود که مقدمات انتقالم به گوانتانامو را فراهم کند که با کمک الهی این درخواست پذیرفته نشد.

ابوبکر بشیر روحانی 72ساله اندونزیایی متهم به حمایت از فعالیتهای تروریستی و کمک مالی برای راه اندازی یک مرکز آموزش شبه نظامیان در استان آچه است.



سرویس های اطلاعاتی و آمریکا بر این بارو هستند که این روحانی 72ساله رهبر معنوی شبکه اسلامی جماعه و شبکه القاعده در اندونزی است، اما او این اتهام ها را رد کرده است.

ابوبکر بشیر پس از حملات تروریستی سال 2002 در جزیره بالی اندونزی که منجر به کشته شدن 202 نفر شد، به اتهام ارتباط با این حملات دستگیر شد اما در سال 2006 پس از تبرئه در دادگاه از زندان آزاد شد.