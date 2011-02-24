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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

جمعیت مهمترین عامل بحرانهای زیستی مشهد است

جمعیت مهمترین عامل بحرانهای زیستی مشهد است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سه برابر شدن جمعیت مشهد طی چند سال اخیر مهمترین عامل بحران‌های زیست محیطی در این کلانشهر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شکوهی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی سیاست‌ها و چالش‌های محیط زیست مشهد، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و خشک مشهد، این شهر تنها گنجایش یک میلیون نفر، جمعیت را دارد.

وی تصریح‌کرد: تجمیع جمعیت و افزایش مهاجرت به مشهد، مشکلات زیست محیطی این شهر را افزایش خواهد داد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمرکززدایی در کشورهای پیشرفته یک اصل است، گفت: با توجه به بحران‌های محیط زیست، این فرایند در ایران و به ‌ویژه کلانشهرهایی مثل مشهد باید اجرایی شود.

شکوهی با بیان اینکه برای برون رفت از بحران زیست محیطی این کلانشهر باید برنامه راهبردی مشارکتی تهیه و اجرا شود، تاکید کرد: در شرایط کنونی دشت مشهد ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد و مسئولان اجرایی نباید بگذارند جمعیت این شهر افزایش یابد.

مدیر پروژه کمربند سبز مشهد، نیز اظهار داشت: شرایط مکانی ارگان‌های نظامی و انتظامی مانع ادامه روند توسعه کمربند سبز شده اند.

محمد پاکسیما افزود: اخیرا ارگان‌های نظامی و انتظامی مانع اجرای این پروژه شده‌اند و در برخی موارد ادعای مالکیت اراضی را نیز دارند.

وی تصریح‌کرد: هم اکنون مساحت کمربند سبز پایتخت معنوی ایران یک هزار و 700 هکتار است که تا سال 1404 باید به 13 هزار هکتار افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برای اجرای هر مترمربع از کمربند سبز مشهد با مالکان دولتی و خصوصی زیادی درگیر هستیم، بیان داشت: شهرداری مشهد میلیون‌ها تومان برای ایجاد و نگهداری فضای سبز پارک ویرانی هزینه کرده و اکنون نیروی انتظامی ادعای مالکیت این پارک را دارد و مانع از توسعه فعالیت‌های مرتبط با کمربند سبز در این پارک شده است.

پاکسیما ادامه داد: در این زمینه کمیته راهبردی با ریاست استاندار نیز تشکیل شده، اما هنوز کار اجرایی را در این زمینه نداشته‌ایم.

کد مطلب 1260637

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