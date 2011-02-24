جمعیت مهمترین عامل بحرانهای زیستی مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شکوهی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی سیاست‌ها و چالش‌های محیط زیست مشهد، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و خشک مشهد، این شهر تنها گنجایش یک میلیون نفر، جمعیت را دارد.

وی تصریح‌کرد: تجمیع جمعیت و افزایش مهاجرت به مشهد، مشکلات زیست محیطی این شهر را افزایش خواهد داد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمرکززدایی در کشورهای پیشرفته یک اصل است، گفت: با توجه به بحران‌های محیط زیست، این فرایند در ایران و به ‌ویژه کلانشهرهایی مثل مشهد باید اجرایی شود.

شکوهی با بیان اینکه برای برون رفت از بحران زیست محیطی این کلانشهر باید برنامه راهبردی مشارکتی تهیه و اجرا شود، تاکید کرد: در شرایط کنونی دشت مشهد ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد و مسئولان اجرایی نباید بگذارند جمعیت این شهر افزایش یابد.

مدیر پروژه کمربند سبز مشهد، نیز اظهار داشت: شرایط مکانی ارگان‌های نظامی و انتظامی مانع ادامه روند توسعه کمربند سبز شده اند.

محمد پاکسیما افزود: اخیرا ارگان‌های نظامی و انتظامی مانع اجرای این پروژه شده‌اند و در برخی موارد ادعای مالکیت اراضی را نیز دارند.

وی تصریح‌کرد: هم اکنون مساحت کمربند سبز پایتخت معنوی ایران یک هزار و 700 هکتار است که تا سال 1404 باید به 13 هزار هکتار افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برای اجرای هر مترمربع از کمربند سبز مشهد با مالکان دولتی و خصوصی زیادی درگیر هستیم، بیان داشت: شهرداری مشهد میلیون‌ها تومان برای ایجاد و نگهداری فضای سبز پارک ویرانی هزینه کرده و اکنون نیروی انتظامی ادعای مالکیت این پارک را دارد و مانع از توسعه فعالیت‌های مرتبط با کمربند سبز در این پارک شده است.

پاکسیما ادامه داد: در این زمینه کمیته راهبردی با ریاست استاندار نیز تشکیل شده، اما هنوز کار اجرایی را در این زمینه نداشته‌ایم.