برگزیدگان کنگره سراسری شعر دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، 21 برگزیده این کنگره از 7 استان ایران بودند و بیشتر جوایز را هم شاعران تهرانی کسب کردند. شرح کامل بخش‌های مختلف کنگره و برگزیدگان آن از این قرار است:

بخش شعر دفاع مقدس: محمدرضا شرفی خبوشان از شهرستان ورامین رتبه اول را کسب کرد و علیرضا رجبعلی‌زاده و مهدی نظارتی‌زاده از استان اصفهان هم مشترکاً دوم و مهدی فرجی از استان اصفهان و امید مهدی‌نژاد از استان تهران نیز مشترکاً سوم شدند. دراین بخش میلاد عرفان‌پور از استان تهران وسیدحسن مبارز ازاستان خراسان رضوی نیزمورد تقدیر قرار گرفتند.

بخش شعر دفاع مقدس با مضامین عاشورایی: علی‌اصغر شیری از استان قم رتبه اول را کسب کرد و مقام دوم این بخش به صورت مشترک به مهدی شهابی از استان آذربایجان شرقی و سیدعلی شکراللهی از استان اصفهان رسید. همچنین احمدحسین پورعلوی از استان قم و سمیه ابراهیمی از استان مازندران نیز به صورت مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.

بخش شعر مقاومت ملل: علی داوودی از استان تهران رتبه اول را کسب کرد. همچنین لیلا کردبچه و صدیقه مراد‌زاده از استان تهران مشترکاً دوم شدند و طیبه سلمانی‌نژاد از استان یزد هم رتبه سوم را کسب کرد.

بخش شعر کودک و نوجوان: محمدصادق خدایی‌ از استان یزد رتبه اول را کسب کرد و فائزه رسکتی ازاستان مازندران و مریم اسلامی ازاستان خراسان رضوی هم مشترکاً دوم شدند. حامد محقق ازاستان تهران و معصومه سادات وزیری از استان خراسان رضوی نیز مشترکاً سوم شدند.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که 3اسفند به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در شهر یزد آغاز شده بود، ظهر امروز (5 اسفند) به پایان رسید.

گزارش کامل مراسم اختتامیه این کنگره متعاقباً منتشر خواهد شد.