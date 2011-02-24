توزیع بهینه اعتبارات بین شهرستانی براساس الگوی جدید انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر پنجشنبه در محل استانداری ایلام گفت: معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای توزیع بهینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بین شهرستانها الگویی برای توزیع این اعتبارات طراحی نموده است.

وی افزود: برای تهیه این الگو حدود دو هزار شاخص در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری همچنین اعلام کرد: استان ایلام جزو استانهای پیشرو در طراحی این مدل بوده بطوری که از سایر استانها درخواست همکاری داشته است.

عسکری اصلی ترین اهداف معاونت برنامه ریزی از تهیه و طراحی این مدل شامل ارائه تصویری کمی از میزان برخورداری یا عقب افتادگی نسبی شهرستانها بر حسب فصل و برنامه، توزیع متناسب و متعادل اعتبارات سرمایه ای بین شهرستانها، توزیع اعتبارات براساس مجموعه ای از روابط مستدل و منطقی بین شهرستانها و کاهش اعمال نظرات شخصی و غیرکارشناسی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای موجود در میزان توسعه نیافتگی شهرستانها و کمک به رشد و توسعه شهرستانهای کم برخوردار عنوان کرد.