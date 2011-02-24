  1. استانها
  2. ایلام
۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

از سال آینده؛

توزیع بهینه اعتبارات بین شهرستانی براساس الگوی جدید انجام می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: توزیع بهینه اعتبارات بین شهرستانی براساس الگوی جدید از سال آینده انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر پنجشنبه در محل استانداری ایلام گفت: معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای توزیع بهینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بین شهرستانها الگویی برای توزیع این اعتبارات طراحی نموده است.

وی افزود: برای تهیه این الگو حدود دو هزار شاخص در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
 
معاون برنامه ریزی استانداری همچنین اعلام کرد: استان ایلام جزو استانهای پیشرو در طراحی این مدل بوده بطوری که از سایر استانها درخواست همکاری داشته است.
 
عسکری اصلی ترین اهداف معاونت برنامه ریزی از تهیه و طراحی این مدل شامل ارائه تصویری کمی از میزان برخورداری یا عقب افتادگی نسبی شهرستانها بر حسب فصل و برنامه، توزیع متناسب و متعادل اعتبارات سرمایه ای بین شهرستانها، توزیع اعتبارات براساس مجموعه ای از روابط مستدل و منطقی بین شهرستانها و کاهش اعمال نظرات شخصی و غیرکارشناسی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای موجود در میزان توسعه نیافتگی شهرستانها و کمک به رشد و توسعه شهرستانهای کم برخوردار عنوان کرد.
کد مطلب 1260646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها