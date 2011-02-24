45 درصد زندانیان کشور را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامحسین اسماعیلی بعد ازظهر پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان بوشهر اظهار داشت: هم مرز بودن ایران با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر باعث افزایش زندانیان کشورمان در این بخش شده است .

وی با بیان اینکه سرقت پس از مواد مخدر دومین جرم در میان زندانیان به شمار می رود، افزود: بیشترین گروه های سنی زندانیان بین 18 تا 35 سال سن دارند.

رئیس سازمان زندان های کشور اضافه کرد: حبس زدایی از سیاست های مهم قوه قضائیه است و جرائم خشنی که آزادی زندانیان مشکلی برای جامعه ایجاد نکند مشمول این سیاست می شوند .

اسماعیلی گفت: زندان به عنوان یک ابزار امنیتی اصلاحی و تربیتی مدنظر است و افرادی که جرائم آنها موجب متضررشدن جامعه نمی شود باید تدبیر دیگری به جای زندان برای تنبیه آنها اندیشید .

رئیس کل دادگستری استان بوشهر هم به فعالیت 15 حوزه قضایی در استان اشاره کرد و گفت: برخی مجرمان نه تنها در زندان اصلاح نمی شوند بلکه به عنوان بزه کار خطرناک و افسرده زندان را ترک می کنند که نیاز است برای اصلاح و تربیت آنها اقدام شود .

حیدر بحرانی به لزوم اجرا شدن برنامه های تربیتی در زندان ها تاکید کرد و اظهار داشت: بخشهای تربیتی در زندان ها باید نهادینه شود تا شاهد بازگشت کمتر یک زندانی دوباره به زندان باشیم.

وی با بیان این که گاهی اوقات فردی را روانه زندان می کنیم بدون این که بدانیم برای فرزندان آن چه اتفاقی خواهد افتاد، افزود: متأسفانه گاهی اوقات به مواردی برمی خوریم که بسیار زجرآور است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به حجم بالای زندانیان در زندان ها افزود: متأسفانه حجم بالای زندانیان در زندان ها موجب شده زحمات بسیار زیادی که همکاران ما متحمل می شوند به چشم نیاید و نتوانیم به اهدافی که تعریف شده است دست یابیم.