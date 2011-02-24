حبیب آبادی: ارتباط با شاعران بین المللی اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس صبح امروز پنج شنبه با معرفی نفرات برتر در استان یزد به اتمام رسید.

پرویزبیگی حبیب آبادی دراین مراسم گفت: شعر دفاع مقدس یک حرکت خودجوش بود که ازهمان سال 60 با حضوررزمندگان در جبهه های جنگ آغاز شد.

حبیب آبادی افزود: در آن دوره ، رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل و خط مقدم شعرهایی می سرودند که با نام "عصر سوره" از آن دوران به یادگار مانده است. وی با اشاره به اینکه پس از آن شعرخوانی دفاع مقدس درسنندج ادامه پیدا کرد اظهار داشت: شهید زارعی و پس از آن شهید اثباتی این روند را ادامه دادند بطوری که تاکنون شاهد اجرای آن هستیم.

این شاعر تصریح کرد: در آن زمان برخی از افراد به این کنگره نگاهی دلسوزانه و دوستانه نداشتند و همیشه بیان می کردند که این کنگره تعطیل می شود اما امسال شاهد برپایی نوزدهمین دوره کنگره شعر دفاع مقدس در استان یزد بودیم.

وی ادامه داد: خوشحالم که شاهد برگزاری این کنگره با حضور جوانان خوش ذوق هستم و امیدوارم همواره این روند در طول سالهای آینده با حضور شاعران بین المللی استمرار پیدا کند.

بیگی حبیب آبادی اضافه کرد: شعر دفاع مقدس از مولفه های اصلی شعر در ایران است و این کنگره برای به رخ کشیدن قدرت شعر ادبیات پایداری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه 300 شاعر بالنده از درون این حوزه به ادبیات دفاع مقدس راه یافتند، گفت: این افراد از شاعران جوانی بودند که برای این کنگره سراسری شعر ارسال می کردند و هم اکنون در زمره بهترین شاعران ایرانی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه این کنگره قدیمی ترین و گسترده ترین کنگره ادبیات دفاع مقدس است گفت: باید به آن ارج نهیم.

بر پایه این گزارش در این مراسم که با حضور حجت الاسلام محمد علی صدوقی امام جمعه یزد و مسئولان بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در استان یزد برگزار شد از حجت الاسلام زکریای اخلاقی شاعر این استان تقدیر و تجلیل شد.