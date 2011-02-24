هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سه برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین فریدون رهنمای در همایش ملی کارآفرینی در ایران 1404 که در محل تالار علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی مصداق کارآفرینی در آموزش عالی است و با ایجاد اشتغال برای 30 هزار هیئت علمی گام مهمی در ایجاد اشتغال برای متخصصان کشور برداشته است.

وی افزود: در دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی وارد عرصه بین المللی خواهیم شد و بطور قطع و یقین در کنار جایگاه رفیعی که در رقابت ملی داریم خواهیم توانست در عرصه جهانی نیز بدرخشیم.

رهنمای یادآور شد: برای ورود به دهه چهارم سند برنامه استراتژیک دانشگاه تدوین شده و افق این مرکز بزرگ علمی کشور در سال 1404 در دستور کار قرار گرفته که بزودی ابلاغ می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: در چشم انداز ترسیم شده شاکله دانشگاه، مرکزی کارآفرین و بالنده در عرصه علمی است که فارغ التحصیلان آن باید ایران اسلامی را بسازند و آن را آباد کنند.

وی تصریح کرد: اگر دانشگاه نگاه کارآفرینی نداشته باشد نمی تواند ادامه حیات بدهد لذا شرایط کارآفرینی باید هم در محیط دانشگاه و هم محیط خارج از آن دیده شود و فارغ التحصیلان این مرکز علمی بتوانند برای خود شغل ایجاد کنند.

این مسئول دانشگاهی خاطرنشان کرد: روحیه کارآفرینی موجب چالاکی و نشاط دانشگاه می شود تا این مرکز بتواند در برابر اتفاقات جامعه و محیط بیرونی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد.

وی گفت: توجه به شرکتهای دانش بنیاد در اولویت فعالیت های دانشگاه در دوره جدید خواهد بود و خوشبختانه در همه واحدها توسعه مراکز کارآفرینی جدی گرفته شده و در صددیم تا تحقیقات را به دانش تبدیل کنیم تا منجر به تولید محصول شود.

رهنمای افزود: در حال حاضر 22 مرکز رشد در این دانشگاه مجوز فعالیت گرفته اند و امید است بتوانیم در توسعه مراکز رشد نقش موثری ایفا کنیم.

شورای توسعه کارآفرینی دانشگاه ایجاد می شود

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور اظهار داشت: شورای توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی شکل خواهد گرفت که با فعالیت آن زمینه رشد مراکز کارآفرینی فراهم می شود.

وی اضافه کرد: تا سال 1393 تعداد مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی به 250 واحد افزایش خواهد یافت و در افق 1404 همه واحدهای این دانشگاه دارای مرکز رشد و برخی صاحب مرکز رشد تخصصی خواهند شد.

هیئت علمی دانشگاه آزاد سه برابر می شود

رهنمای اظهار داشت: در حال حاضر تعداد هیئت علمی دانشگاه 30 هزار نفر است و 30 هزار کارمند و همکار نیز در این دانشگاه مشغول فعالیتند که مصداق عملی کارآفرینی در بخش آموزش عالی کشور محسوب می شود.

به گفته این مسئول پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا سال 1393 به 57 هزار نفر و در افق 1404 به 105 هزار نفر خواهد رسید که ایجاد این میزان اشتغال در مراکز علمی قابل توجه و تاثیرگذار است.