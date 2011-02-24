کسب رتبه دومی آذربایجان شرقی در صدور بیمه نامه صادرات

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی ملازاده ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: آذربایجان شرقی پس از تهران دومین استان است که بیشترین میزان بیمه نامه را صادر کرده است.

ملازاده با تشریح فعالیت های این صندوق اظهار داشت: تا کنون 121 مورد در خصوص خدمات صندوق توجیه شده اند.

وی ادامه داد: 113 مورد کارگروه، هشت مورد مذاکره با بانکهای عامل برای برداشت وام از دیگر اقدامات صندوق صادرات استان در سال جاری بوده است.

ملازاده افزود: تا کنون هفت مورد درخواست ضمانت نامه وام با پرونده کامل به تهران ارسال شده و در این میان مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان از سوی صندوق کارگزاری ضمانت تحقق یافته است.

عدم آمادگی و اعلام آمار دقیق از سوی مسئولان امری است که این روزها بیش گذشته مورد انتقاد استاندار آذربایجان شرقی بوده که در این جلسه نیز عدم شفاف سازی مسئولان مورد انتقاد عملکرد سالانه بیگی قرار گرفت.

پیش از این نیز بیگی در جلسه همایش بین اللملی سرمایه گذاری در انتقاد به یکی از مسئولانی که بدون آمادگی قبلی و ارائه آمار و اطلاعات در جلسه حضور یافته بود، گفت: بدون آمادگی در جلسات حضور نیابید، بررسی فعالیت ها باید مستند بوده و بر اساس ارائه آمار و ارقام شفاف باشد.