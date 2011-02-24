رسولی: پیشکسوتان دفاع مقدس عرصه شعر را برای جوانان مهیا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس صبح امروز پنج شنبه با معرفی نفرات برتر در استان یزد به کار خود پایان داد.

سرهنگ حسن رسولی منفرد در آئین اختتامیه این کنگره گفت: هم اکنون پیشکسوتان با حضور در کنار جوانان آنها را به این باور رساندند که این حوزه جای کار و پیشرفت دارد و می توانند از برخی خیال پردازی ها واقعیت جنگ را به تصویر بکشند و بتوانند برای نسل های آینده مطالبی را به یادگار بگذارند که آنان وضعیت جبهه های حق علیه باطل را به خوبی دریافت کنند.

وی اظهار داشت: کنگره شعر دفاع مقدس امسال به صورت متمرکز برگزار نشد بلکه در هر استان یک کنگره استانی برپا و شعرهای منتخب به دبیرخانه سراسری ارسال شد.

رسولی منفرد بیان کرد: حضور جوانان در این عرصه بسیار چشمگیر بود و برای ما همین کافی بود که این جوانان جسارت و جرات را به خودشان دادند که دست به قلم بگیرند و همین برای ما بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 34 گروه کارشناسی شعر دفاع مقدس با 34 گروه داوری و 34 دبیر علمی در سراسر کشور داریم ، تاکید کرد: در این کنگره که در 4 شاخه شعر دفاع مقدس عاشورایی، مقاومت ملل و کودک و نوجوان برگزار شد 12 هزار اثر به جشنواره رسید.

معاون ادبیات ونشر بنیاد حفظ آثار ادامه داد: 51 درصد این آثار مختص دفاع مقدس، 19درصد عاشورایی، 20 درصد مقاومت ملل و 10 درصد متعلق به کودک و نوجوان بود. وی تصریح کرد: در سال جاری حضور چشمگیر بانوان در این عرصه سبب حیرت مسئولان شد به طوری که 3 هزار و 300 اثر متعلق به آنها بود.

رسولی منفرد بیان کرد: در این کنگره 4 شعر با زبانهای محلی و گویش های ترکمن، ترکی ، کردی و عربی خوانده شد و زیر نویس فارسی آنها برای حضار پخش شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد که این روند برای سالهای آینده ادامه یابد و بتوان درکنار آنها جلسات مختلف نقد و بررسی برگزار کرد تا نخبگان کشور بتوانند در این عرصه خودی نشان دهند.