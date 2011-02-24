انتقاد کمیته صلح کره شمالی به مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی(یونهآپ) ، در این نوشتار که درپایگاه اطلاع رسانی کمیته صلح منتشر شد، آمده است که این مانور بحران اخیر بین دو کره را تشدید می کند و می تواند منجر به جنگ بین دو کشور شود .

کمیته صلح کره شمالی انجام این مانور نظامی را خطری قابل توجه برای امنیت کشور دانسته و به کره جنوبی توصیه کرده تنش بین دو کشور را از آنچه هست بیشتر نکند.