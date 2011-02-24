تیم والیبال عصر چوب زنجان بار دیگر به دسته یک برگشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ زیرگروه باشگاههای کشور با حضور هشت تیم و به میزبانی زاهدان برگزار شد تا چهره 4 تیم صعود کننده به لیگ دسته اول مشخص شود.

تیم عصر چوب زنجان که به عنوان دومین تیم از گروه خود به این مرحله راه یافته بود با تیم های شهرداری زاهدان، راه و ترابری اصفهان و هیأت والیبال صومعه سرا هم گروه شد و با دو باخت و یک پیروزی به عنوان تیم سوم این گروه انتخاب شد.

در مرحله حذفی این رقابت ها، شاگردان هاشم مصائبی به مصاف تیم دوم گروه بعد یعنی ارگ سازان پدیده شرق بیرجند رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود نماینده والیبال استان زنجان به اتمام رسید تا این تیم با قرار گرفتن در جمع 4 تیم مرحله پایانی، صعود خود به رقابت های لیگ دسته اول مسجل کند.

در مرحله نیمه نهایی این مسابقات، عصر چوب زنجان بار دیگر در برابر شهرداری زاهدان که از امتیاز میزبانی برخوردار بود قرار گرفت و با حساب 3 بر صفر مغلوب این تیم شد تا در دیدار رده بندی به مصاف تیم راه و ترابری اصفهان برود که در این بازی توانست با نتیجه 3 بر یک از سد حریف خود گذشته و عنوان سومی این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.