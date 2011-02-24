شهرداری تبریز همچنان منتظر یارانه ها و حمایتهای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب خواستار حمایت و مساعدت جدی دولت از شهرداری تبریز در امر خدمات رسانی مناسب به شهروندان به عنوان نزدیک ترین و خدماتی ترین نهاد اجرایی استان شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی سال جاری هیچگونه یارانهای به شهرداری تبریز پرداخت نشده و این در حالی است که شهرداری با تمام توان به ارائه خدمات مختلف به شهروندان میپردازد.
شهردار تبریز خواستار تسریع دولت در پرداخت یارانه های سهم شهرداری تبریز و نیز اعطای بسته های حمایتی موضوع قانون هدفمندی یارانه ها شد.
نوین افزود: شهرداری تبریز تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال در زمینه هدفمندی یارانهها پرداخت کرده از این رو لازم است حمایتهای لازم از شهرداری صورت گیرد تا روند خدمات رسانی به شهر و شهروندان بدون مشکل ادامه یابد.
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