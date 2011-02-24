  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

شهرداری تبریز همچنان منتظر یارانه ها و حمایتهای دولتی است

شهرداری تبریز همچنان منتظر یارانه ها و حمایتهای دولتی است

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز با اعلام این که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ یارانه ای از سوی دولت به شهرداری تبریز پرداخت نشده است، گفت: شهرداری تبریز همچنان منتظر کمک ها و حمایت های دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب خواستار حمایت و مساعدت جدی دولت از شهرداری تبریز در امر خدمات رسانی مناسب به شهروندان به عنوان نزدیک ترین و خدماتی ترین نهاد اجرایی استان شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی سال جاری هیچ‌گونه یارانه‌ای به شهرداری تبریز پرداخت نشده و این در حالی است که شهرداری با تمام توان به ارائه خدمات مختلف به شهروندان می‌پردازد.

شهردار تبریز خواستار تسریع دولت در پرداخت یارانه های سهم شهرداری تبریز و نیز اعطای بسته های حمایتی موضوع قانون هدفمندی یارانه ها شد.

نوین افزود: شهرداری تبریز تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال در زمینه هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کرده از این رو لازم است حمایت‌های لازم از شهرداری صورت گیرد تا روند خدمات رسانی به شهر و شهروندان بدون مشکل ادامه یابد. 

کد مطلب 1260677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها