"33 روز" برای اکران عمومی دوبله می شود

جمال شورجه در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: برای اکران عمومی به لحاظ فنی هیچ تغییری در فیلم ایجاد نخواهد شد اما برای اکران عمومی فیلم را به فارسی دوبله می کنیم. نسخه به نمایش در امده "33 روز" با زیرنویس در جشنواره اکران شد. البته هنوز زمان اکران در ایران و یا خارج از کشور مشخص نشده است.

فیلم "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه بر اساس حوداث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزب‌الله و دولت لبنان تولید می‌شود. در این فیلم حنان ترک از مصر، کنده علوش از سوریه، کارمن لبس و یوسف الخال از لبنان بازی ‌کردند.

شورجه برای این فیلم در بیست و نهمین دوره جشنواره فجر سیمرغ بلورین ویژه این رویداد را به همراه خودرو پراید دریافت کرد.