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۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

غواص تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شد

غواص تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شد

تبریز - خبرگزاری مهر: غواص تبریزی به اردوی تیم ملی غواصی دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حامد دلیر اکبری با کسب مدال نقره رقابتهای غواصی قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی دعوت شد.

امین سهیلی و حامد دلیر اکبری به مدال نقره رقابتهای غواصی قهرمانی کشور دست یافتند.

امین سهیلی و حامد دلیر اکبری به مدال نقره رقابتهای غواصی 50 متر قهرمانی کشور دست یافتند و حامد دلیر اکبری به اردوی تیم ملی غواصی دعوت شد.

رقابتهای قهرمانی کشور غواصی در چهار رشته 50 متر فین ، 50 متر غواصی ، 100 متر فین و 100 متر غواصی در تهران برگزار شد و تیم آذربایجانشرقی کاپ اخلاق رقابتها را از آن خود کرد.

حامد دلیر اکبری همچنین با کسب مقام دومی به اردوی تیم ملی غواصی کشور دعوت شد.

کد مطلب 1260691

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