روایت آیت الله یزدی از تشکیل کمیسیون محرمانه نظارت بر رساله ها

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی امروز پنجشنبه در اجلاسیه جامعه مدرسین با علمای بلاد که در سالن قدس مدرسه عالی امام خمینی برگزار شد در پاسخ به اظهارات آیت الله شبستری امام جمعه تبریز پیرامون نظارت بر رساله ها اظهار داشت: دو سال پیش کمیسیونی به منظور نظارت بر رساله ها تشکیل شد و فعالیت این کمیسیون یک سال به صورت محرمانه انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه این کمیسیون دارای اساسنامه است تصریح کرد: جلسات این کمیسیون هر ماه برگزار می شود و شخصیت های مقبول حوزه در این کمیسیون حضور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته اگر مسئله رساله ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می شد اما اکنون این وزارتخانه نظر کمیسیون مذکور را اخذ می کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مصالح ایجاب می کرد که این جلسه به صورت محرمانه برگزار شود، تاکید کرد: تاکنون جلوی تعداد قابل توجهی از رساله ها که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود گرفته شد و با چاپ رساله هایی نیز موافقت شد.

آیت الله یزدی با اشاره به ماموریت حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: امروز دو ماموریت عمده متوجه حوزه های علمیه بوده و خواهد بود که یکی از آنها شناخت حقایق اسلامی الهی است.

وی در توضیح این ماموریت حوزه های علمیه گفت: بدعت ها و مخالقان از طریق تخریب اعتقادات وارد می شوند لذا شناخت صحیح اعتقادات بخشی از ماموریت های حوزه است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: ما بیشتر حوزه را به عنوان فقه می شناسیم و می گوییم حوزه بدون فقه حوزه نیست. این حرف درست است اما باید به این نکته توجه داشت که حوزه بدون مفسر محدث ، اخلاق و عرفان هم ضعیف است.

آیت الله یزدی افزود: اگر حوزه فقیه دارد ولی غیر فقیه از جمله مفسر ندارد این حوزه کامل نیست حوزه علاوه بر فقها همیشه مفسران و اساتید اخلاق رده بالایی داشته و علوم اسلامی منحصر به فقه نیست.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز در بسیاری از حوزه های دور و کوچک شخصیت های برجسته فقهی یا وجود ندارد و یا کم هستند افزود: قبل از انقلاب اسلامی حوزه های ما ، مراجعه و شخصیت های تراز اول داشتند و در جریان انقلاب چون وظیفه سنگینی بر عهده آنها آمد مقداری در این جهت ضعف پیدا شد که باید برای جبران آن برنامه ریزی کرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ماموریت بعدی حوزه های علمیه را اقدام عملی برای پیاده شدن معارف اسلامی در جهان دانست و تصریح کرد: در راس حوزه مراجع عظام و شخصیت های رده اول علمی قرار دارند و بعد اساتید و مدرسان قرار دارند و پس از آن طلاب هستند.