11 هزار نفر عضو کتابخانه های کرمانشاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن زرین ماه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد،اظهار داشت:در شهرستان کرمانشاه 16 کتابخانه فعال با 188هزارو812 جلد کتاب با زیر بنای ده هزراو422متر مربع وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به روند پیشرفت ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه گفت: کتابخانه مرکزی با 15هزار متر زیر بنا در هفت طبقه با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

زرن ماه در ادامه خاطرنشان کرد: کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه یک میلیارد و 200 میلیون تومان در سال گذشته اعتبار داشته و امسال برای این کتابخانه 470 میلیون تومان، کتابخانه آیت الله نجومی 900 میلیون تومان و کتابخانه ظفر120 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است .

فرماندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد تا با تخصیص اعتبارات لازم شاهد تسریع در ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه باشیم.