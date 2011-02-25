به گزارش خبرنگار مهر نشست تاریخ از سلسله نشستهای تخصصی همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی روز پنجشنبه در محل کتابخانه ملی برگزار شد.

در این نشست دکتر مریم معزی به بررسی موضوع نیازهای جامعه نزاری به اخلاق پرداخت و گفت: جامعه نزای سده هفتم روزگاران نابسامانی را می‌گذرانید. در بیرون از این جامعه مغولان به شهرهای آباد آن روزگار تاخته بودند کوچک و بزرگ و بسیاری از مردم را کشته و انبارها و خزینه ها را تاراج کرده و گروههای بزرگی را با مرگ، گرسنگی، بیماری و آوارگی روبرو کرده بودند.

وی تصریح کرد: جامعه نزاری در زمان حمله مغول که ویرانی همه جا را گرفته بود و با توجه به این شرایط حتی چند کتاب بیرون داده که به دستور رئیس این جامعه (قهستان) یعنی نصیرالدین محتشم بوده است. حال سئوال این است که آیا علاقه نصیرالدین ناشی از نیاز است یعنی او نیازی را در جامعه احساس می‌کرده اس . در اخلاق ناصری خواجه نصیر به این موضوع اشاره می‌کند و انگیزه محتشم قهستان را بر می‌شمارد. در آنجا بی‌ادبی جامعه نزاری مورد توجه قرار می‌گیرد. براساس منابع پراکنده تاریخی جامعه قهستان در مدت کوتاهی سه رئیس عوض کرده است همین تغییر روسا نشان از ناآرامی در قهستان دارد.

وی افزود: مسئله دیگر عدم پایداری زیاد در مقابل هلاکو است. برخلاف قلاع که در سلسله جبال البرز که در مقابل مغول مقاومت سرسختی می کردند جامعه قهستان سریع تر تسلیم مغول شد.

استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه کتابهای اخلاقی منابع غیر تاریخی هستند که جامعه نزاری را به ما می شناسانند گفت: در واقع کتابهای اخلاق نیازی را برآورده می کنند. اخلاق محتشمی بهتر از اخلاق ناصری می تواند این جامعه و درد و مشکلات اخلاقی آن را توضیح دهد. در کتاب اخلاق محتشمی درباره اصول دین صحبت شده است. این نشان می داده که خیلی ها در آن جامعه این اصول را نمی شناختند.

معزی در ادامه به بخشهای دیگری از کتاب اخلاق محتشمی پرداخت و گفت: در جای دیگری از این کتاب به فروع دین پرداخته شده است. در میان این فروع دو اصل شیعه یعنی تولی و تبری و جهاد مورد بررسی قرار گرفته است. این نشان می دهد تولی و تبری و جهاد بیشتر مورد نیاز جامعه نزاری بوده است.

وی تصریح کرد: اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی نیز در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. جنبه عرفانی نیز از ویژگی‌های این کتاب است . زهد، رضا، فقر، مذمت دنیا و تقوا نیز از جمله مضامین عرفانی است که در اخلاق محتشمی مورد توجه بوده است. اگر جامعه نزاری را در بستر جهان اسلام آن زمان بررسی کنیم این عرفان گرایی را بهتر می توان فهمید و درک کرد. عقل گرایی در جهان اسلام در دوران فاطمی شایعه بوده است در عوض عرفان و حقیقت شهودی در جهان اسلام اصل نزاری شاهد هستیم.

در ادامه این نشست دکتر ابوالقاسم امامی محقق و پژوهشگر به بررسی موضوع خوجه نصیرالدین طوسی و مسکویه رازی پرداخت و گفت: تهذیب الاخلاق مسکویه رازی تاثیر زیادی بر علم اخلاق داشته است. این کتاب مقتدای فیلسوفان اخلاق در تاریخ تمدن اسلامی بوده است. هدف این است تا اخلاق ناصری و طهارت العراق از نظر قالب و محتوا سنجیده شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اخلاق ناصری خواجه نصیر را معمولا و از سر تسامح ترجمه تهذیب الاخلاق یا طهارت العراق مسکویه می دانند. خواجه حتی پیش از نوشتن اخلاق ناصری به مشکویه و کتاب ارجمندش طهارت العراق یا همان تهذیب الاخلاق ارادتی ویژه داشته است.

امامی تاکید کرد: در مقدمه اخلاق ناصری چهار بیت به تازی آمده که از سروده های خواجه است و ترجمه آن چنین است: جانم فدای کتابی که همه برتری ها را از آن خود کرد و ضامن کمال آدمی گردید. مولفش حق ناب را زان پس که پنهان بود آشکار کرد. اراده نصیرالدین حاکم قهستان نخست آن بود که خواجه کتاب مسکویه را از تازی به پارسی درآورد ولی خواجه با تاملی که کرد نتیجه گرفت که آن معنای شریف را از جامع الفاظ لطیف سلخ کردن و در لباس عبارتی واهی نسخ کردن عین مسخ کردن است و سبب عیب جویی دیگران خواهد شد.

وی افزود: خواجه پس از آن بر آن شد تا در نوشتن اخلاق ناصری به متن مسکویه پایبند نماند و معانی اساسی مسکویه را به تحریر دیگر تالیف کند. در آغاز اثر مختصری در شرح اقسام حکمت از خود بر آن بیفزاید و خلاصه معانی مسکویه را به ترتیب تازه ای مرتب سازد و دو فن دیگر حکمت عملی یعنی سیاست مدن و تدبیر منزل را از فارابی و ابن سینا با فن تهذیب الاخلاق همراه کند.

این پژوهشگر یادآور شد: سرانجام نصیرالدین طرح جدید خواجه را پسندید و خواجه کار را آغاز کرد تا آنکه در سال 633 هجری آن را پایان برد. خواجه از آنجا که کار به اقتراح و اراده ناصرالدین انجام پذیرفت آن را اخلاق ناصری نامید.

امامی در ادامه به ویژگی‌های اخلاق ناصری پرداخت و گفت: ویژگی‌های اخلاق ناصری به لحاظ کمی و نیز محتوایی چنین است: افزودن مبحث تقسیمات حکمت در آغاز کتاب و تبیین معانی اساسی و فلسفی مسکویه به تحریر یا تقریری دیگر ویژگی دیگر افزودن بر مثال های مسکویه یا کاستن و در مواردی تغییر آنها به مثال دیگر و افزودن شروح بر مطالب دشوار یا شرح اصطلاحات فلسفی منقول از اثر مسکویه است. ویژگی دیگر این کتاب تجدید تقسیم بندی و فصل بندی تهذیب الاخلاق در فن نخست یا مقالت اول اخلاق ناصری و افزون فن سیاست مدن برگرفته از فلسفه فارابی و افزودن فن تدبیر منزل برگرفته از ابن سینا است.

وی در پایان یادآور شد: شاید بتوان گفت که خواجه در اخلاق ناصری شارحی از استاد و استادی است نیرومند که فلسفه اخلاق مسکویه را بر محور متن عربی مشکویه به زبان فارسی بازتالیف کرده و با شروع و تقریرهای خود مباحث فلسفی مسکویه را بسط داده است. از این رو می توان گفت فلسفه اخلاق در اخلاق ناصری به وجه عالم همان است که مسکویه هم بر بنیاد آرا و دیدگاههای فیلسوفان یونان کهن و طرح و نقد آرای فیلسوفان اسلامی پیش از خود همچون کندی و دیگران تبیین کرده است.