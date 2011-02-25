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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

خدایی به مهر خبر داد:

فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور/ کنکوریها یک میلیون و 118هزار نفر شدند

فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور/ کنکوریها یک میلیون و 118هزار نفر شدند

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری سال 90 که تا کنون نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند تنها تا فردا 7 اسفند ماه برای ثبت نام فرصت دارند.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون در فرصت دوباره ای که به کنکوریها داده شده است 170 هزار نفر در کنکور سراسری ثبت نام کردند البته در فرصت اولیه نیز 948 هزار داوطلب ثبت نام کرده بودند.

وی اظهار داشت: همچنین تا کنون 95 هزار نفر توانسته اند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش گفت: داوطلبان می توانند تا فردا 7 اسفندماه نسبت به ثبت نام و ویرایش در کنکور سراسری 90 اقدام کنند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری سال 90 تیر ماه سال آینده برگزار می شود.

کد مطلب 1260702

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