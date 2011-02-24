دور جدید طرحهای عمرانی در تبریز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهردار تبریز ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح و بهره برداری بالغ بر 600 میلیارد ریال پروژه عمرانی خدماتی و کلنگ زنی 10 هزار میلیارد ریال پروژه مشارکتی را به انجام رسیده است، با این حال روند افتتاح طرح های عمرانی در سال جاری همچنان ادامه دارد و هم زمان با روز درختکاری، شهرداری سری جدید طرح های خود را به مرحله بهره برداری خواهد رسانید.

علیرضا نوین با اشاره به اهم طرحهای آماده بهره برداری شهرداری گفت: اغلب این طرح ها در حوزه فضای سبز و شامل فاز اول درختکاری پارک کوهستان یا بهشت عدن ، طرح توسعه چهار برابری پارک ائل گولی و چندین طرح و پروژه در حوزه فضای سبز بوده و در آستانه عید نوروز به بهره برداری خواهند رسید.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تبادل دروازه تهران موسوم به "طرح تبادل امام علی (ع)" از این پروژه به عنوان بزرگ ترین و عظیم ترین طرح عمرانی سال های اخیر شهرداری یاد کرد و افزود: با اجرای طرح تبادل امام علی (ع) بخش عمده ای از بار ترافیکی ورودی شرق شهر تبریز به ویژه در مسیرهای اتوبان پاسداران ، اتوبان شهید کسایی و مرکز شهر کاهش خواهد یافت.

وی گفت: طرح تبادل امام علی (ع) دارای 16 ورودی و خروجی است که در تقسیم ترافیک ورودی تبریز به اتوبان های کسایی و پاسداران و در کنار آن مرکز شهر موثر خواهد بود و علاوه بر آن امکان دسترسی آسان به شهرک خاوران را فراهم خواهد کرد.

شهردار تبریز همچنین از افتتاح فاز سوم و تکمیلی طرح تبادل امام علی (ع) همزمان با سوم خرداد سال 90، سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.