به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه فوق العاده آمایش صنعت و معدن استان اظهار داشت: بر اساس رایزنیهای انجام گرفته با شرکت پارس از بین سه استان اصفهان، اردبیل و همدان، این استان به عنوان محل تولید اتانول از ضایعات سیب زمینی انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه اردبیل یکی از سه استان برتر کشور در زمینه تولید سیب زمینی در کشور است، افزود: بخشی از سیب زمینی تولید شده در منطقه از مرحله تولید تا مصرف به صورت ضایعات در می آید که ضعف اقتصادی برای تولید کننده بوده و می تواند به مرور زمان آسیبهای جدی زیست محیطی به دنبال داشته باشد.

استاندار اردبیل پیشرفت علم و تکنولوژی را زمینه ساز استفاده بهینه از ضایعات عنوان کرد و ابراز داشت: بی شک استفاده بهینه از ضایعات، کار آمدی و ارزش افزوده جامعه را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه چندین دهه است که در دنیا به تولید و استفاده از اتانول در منابع سوختی روی آورده شده است، اضافه کرد: گام برداشتن در این مسیر می تواند پیشرفتهای قابل توجهی را برای منابع انرژی، مصرف سوخت و اقتصاد به دنبال داشته باشد.

صابری با اشاره به اهمیت امنیت انرژی بویژه در کشورهایی که تولید کننده بنزین نمی باشند، تصریح کرد: ارتقا و حفظ محیط زیست از مرحله استخراج تا مرحله مصرف در خودرو، عامل متعادل کننده محصولات کشاورزی است.

وی با برشمردن ویژگیها و مزایای این طرح و استفاده از این نوع انرژی خاطر نشان کرد: برای جایگزین کردن اتانول در بنزین به جای بنزین سرب دار هیچ گونه تغییراتی در اتومبیلها و پمپ بنزینها داده نمی شود.

گفتنی است ماده اولیه تولید اتانول از مواد قندی، سلولزی و نشاسته ای بوده که تاکنون از خرما و نیشکر برای تولید آن استفاده شده است، اما با راه اندازی این کارخانه اردبیل برای اولین بار در کشور از ضایعات سیب زمینی (مواد نشاسته ای) برای تولید اتانول استفاده خواهد شد.

