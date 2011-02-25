چهار ایستگاه آتش نشانی در تبریز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین با اعلام این که برای دستیابی به استانداردهای جهانی در تبریز، نیازمند احداث حداقل 30 ایستگاه آتش نشانی هستیم افزود: چهار سال قبل تعداد ایستگاه های آتش نشانی موجود در شهر تبریز تنها پنج ایستگاه بود که با تلاش شهرداری تبریز در حال حاضر تعداد ایستگاه های موجود آتش نشانی به 18 ایستگاه افزایش یافته و برای سال آینده نیز احداث چهار ایستگاه جدید در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

شهردار تبریز همچنین از نوسازی و تقویت ناوگان خودرویی و تجهیزاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز طی چهار سال گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات در راستای افزایش ضریب ایمنی شهر و شهروندان انجام گرفته و تلاش می شود طی سال های آینده نیز با ادامه روند فعلی به سمت استانداردسازی تجهیزات و ناوگان آتش نشانی تبریز حرکت شود.