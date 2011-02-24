موسس ویکی لیکس در راه گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، پس از گذشت ماهها از دستگیری "جولیان آسانگ"، دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در لندن امروز پنجشنبه درباره تحویل دادن وی به دستگاه قضایی سوئد تصمیم گیری کرد.

بر این اساس وی برای محاکمه به اتهام سوء استفاده جنسی به دستگاه قضایی سوئد تحویل داده می شود. "هوالد ریدل" قاضی دادگاه لندن با اعلام این مطلب از مهلت هفت روزه موسس ویکی لیکس برای اعتراض به این حکم خبر داد.

این در حالی است که وکلای آسانگ در مورد تحویل وی به سوئد ابراز نگرانی کرده و این اقدام را مقدمه ای برای انتقال این استرالیایی 39 ساله به آمریکا می دانند.

به گفته آنها این احتمال وجود دارد سوئد آسانگ را به آمریکا تحویل دهد که در این صورت انتقال وی به زندان گوانتانامو نیز دور از ذهن نخواهد بود.

پیش از این موسس ویکی لیکس از انتقال خود به آمریکا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مقامهای آمریکایی به دنبال محاکمه وی به اتهام خیانت و جاسوسی هستند.

گفتنی است پس از انتشار اسناد محرمانه جنگ عراق و افغانستان از سوی سایت ویکی لیکس، آسانگ به اتهام سوء استفاده جنسی از یک زن در سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.