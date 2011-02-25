نمایشگاهی از دستبافته های عشایری و روستایی در شمیرانات گشایش یافت

مسئول موزه نگارستان سعدآباد شمیرانات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران و ایرانی طی طول تاریخ کهن خود در هنر و هنروری شهره جهانیان بوده و خواهند بود.

مرجان حبیبی پیرامون نمایشگاه یادشده خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه بیش از 300 تخته دستبافته های عشایری مناطق مختلف ایران از جمله عشایر قشقایی، بختیاری، سیرجان، ساوه، زنجان، ملایر و سایر نواحی در قالب قالی و قالیچه، گلیم، گبه و جاجیم به مدت 20 روز در محل کاخ موزه نگارستان به نمایش درمی آید.

این مسئول ادامه داد: نمایشگاه فرشهای عشایری و روستایی به منظور ارج نهادن بر تلا‌شهای ارزشمند هنرمندان، تولیدکنندگان و دست اندرکاران این صنعت و با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجموعه موزه سعدآباد و حضور هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان عرصه فرش عشایری برپا می شود.

وی با اشاره به ارزشهای هنری فرش عشایری گفت: دستبافته های عشایری ایران زمین ریشه در بنیانهای فطری و معنوی این ملت غیور داشته و شاید شاخصه مذکور را بتوان در ردیف علل علاقمندی و شیفتگی ایرانیان به هنر و خلق آثار هنری قلمداد کرد.

حبیبی بیان داشت: از جمله هنرهای دیرین و ارزشمندی که طی دوران تاریخ در سرزمین ایران به حد کمال رسیده و خود به تنهایی گویای تمدن و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است را می توان هنر قالی بافی دانست و پاسداری از میراث کهن یاد شده برعهده تمامی اقشار این مرز و بوم است.

این مسئول در پایان افزود: علاقمندان به هنر فرش و دستبافته‌های ایرانی می توانند جهت بازدید از نمایشگاه مذکور از تاریخ شش الی 25 اسفندماه همه روزه از ساعت نه الی 17 به نشانی شهرستان شمیرانات، میدان تجریش، میدان دربند، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، کاخ موزه نگارستان مراجعه کنند.

شمیرانات متشکل از دو بخش رودبارقصران، لواسانات و جمعتی بالغ بر 37 هزار و 778 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.