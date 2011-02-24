به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی با بیان این مطلب که از زمان اجرای قانون مذکور در استان قم 400 کارگر ساختمانی که دارای کارت مهارت بوده و آموزش‌های لازم را از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فرا گرفته بودند با تأیید اشتغال آنان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی از جمله دفترچه خدمات درمانی، بازنشستگی، بازماندگی، ازکارافتادگی و سایر مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی بهره‌مند شدند.



وی افزود: با توجه به اینکه 20 درصد از حق بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت خدمتگزار پرداخت می‌شود سهمیه‌ای در هر سال برای هر استان در نظر گرفته شده است که تاکنون نیمی از این سهمیه جذب شده است.



مدیرکل تامین اجتماعی قم، علت این مسئله را استقبال کم کارگران به فراگیری مهارت‌های حرفه‌ای تا قبل از اجرای این طرح دانست و افزود: با اجرای این طرح کارگران به اهمیت آموزش‌های مهارت پی بردند و استقبال خوبی شده است که این مهم تاثیر بسزایی در امنیت خود کارگران و ارتقای صنعت ساختمان استان خواهد داشت.



وی اظهار داشت: تامین اجتماعی استان آمادگی جذب تمامی سهمیه را در صورت معرفی از سوی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان دارد.



موسوی در ادامه مشاغلی که شامل کارگران ساختمانی می‌شود را آرماتوربند، بتن ساز و قالب ریز، قالب بند و کفراژ بند، جوشکار اسکلت فلزی، بنای سفت کار، لوله کشی گاز خانگی و تجاری، لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی، عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه، کارگر نگهداری بتن، کارگر نقشه بردار، گچ کار، سنگ کار، کاشی کار، درب و پنجره سازی فلزیی، برق کار ساختمان و نقاش ساختمانی ذکر کرد و گفت: این مشاغل در صورتی که به صورت مستقیم در ایجاد، توسعه یا تعمیر ساختمان اشتغال داشته باشند شامل قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی می‌شوند.