به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن اراکی قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از موسوعه تاریخ اسلامی در دارالشفاء قم اضافه کرد: این موسوعه به همت حجت الاسلام محمدعلی انصاری به عنوان نخستین دایرة المعارف فقهی در حال طی کردن مراحل نهایی است.

وی ابراز داشت: ۹جلد از این مجموعه ده جلدی تدوین و به بازار عرضه شده و جلد دهم آن نیز در دست تدوین است.



اراکی با اشاره به تدوین موسوعه تاریخ اسلام و رونمایی از آن اذعان داشت: این طرح از ۲۰ سال قبل به آیت الله یوسفی غروی به عنوان فردی که دارای بیش از ۵۰ سال فعالیت علمی است و به تاریخ اسلام و روایات و متون اسلامی احاطه دارد واگذار شد.



عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) اضافه کرد: موسسه فکر اسلامی از سال ۱۳۶۶ با عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت خود را آ غاز کرد و توسعه داد و تا امروز خدمات شایانی در حوزه تحقیقات بنیادی در زمینه علوم اسلامی انجام داده که موسوعه تاریخ اسلامی یکی از این نمونه‌ها است.



وی ابرازداشت: این موسسه از ابتدا تصمیم گرفت تا وارد منطقة الفراغ اندیشه ‌ای شیعی که کمتر در کتب به آن پرداخته شده است ورود کند لذا با توجه به کمبود منابع تاریخ اسلامی معتبر و قابل اعتماد برای بهره‌مندی محققان دست به تدوین این موسوعه زدیم.



عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) ادامه داد: در منابع تاریخی کنونی که حتی برخی به قلم شیعیان نوشته شده است به دلیل تدوین در شرایط زمانی و تحت تاثیر حاکمان وقت لبریز از اسرائیلیات و جعلیات است و سخنان و روایات ائمه را تحریف کرده‌اند بنابراین ضرورت ایجاب می‌کرد تا چنین موسوعه‌ای تدوین شود.



موسوعه با محوریت تاریخ زندگانی ائمه نوشته شده است



اراکی با اشاره به تسلط مولف این موسوعه به تاریخ اسلام و روایات ائمه و متون اسلامی اضافه کرد: این موسوعه با محوریت تاریخ زندگانی ائمه (ع) و با تحقیق و تدقیق نوشته شده است.



وی ادامه داد: چنین مجموعه‌هایی به خصوص موسوعه تاریخ اسلام باید به مراکز دانشگاهی و دانشجویان ارایه شود تا با اثار فاخر حوزه اشنا شوند.



موسوعه المولف الامامیه تدوین می شود



اراکی در بخش دیگری از سخنانش از تدوین موسوعه المولف الامامیه خبر داد و تصریح کرد: این موسوعه دایرة المعارف منابع تفکر شیعی است و از ویژگیهای آن دسترسی با مداخل قرون، موضوعی و... است.



رئیس مجمع اندیشه اسلامی اظهارداشت: این موسوعه قرار است طی ۵ سال آینده و در صورت تامین منابع مالی منتشر شود.



اراکی تدوین موسوعه السنتة الشریفه را از دیگر کارهای در دست اقدام این موسسه برشمرد و اظهارداشت: این موسوعه نیز از ۳ سال قبل و با وقفه ۱۵ ساله آغاز شده و تا چند سال آینده ارایه خواهد شد.