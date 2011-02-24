به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در روزهای ابتدایی هفته جاری برنامه های ایام هفته وحدت با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار شد و مردم با حضور در مساجد و اماکن مذهبی ایام میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) را با انجام مراسم های مولودی خوانی و دف نوازی گرامی داشتند.

دومین همایش بین المللی منادیان وحدت برگزار شد

اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با حضور جمعی از علما و روحانیون شیعه و سنی از کشور و چندین کشور اسلامی دیگر دومین همایش بین المللی منادیان وحدت را در سنندج برگزار کرد.

در همایش بین المللی منادیان وحدت، علاوه بر نجلیل از صاحبان آثار و مقالات برگزیده از 10 پیشکسوت عرصه های علوم قرآنی استان کردستان نیز تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

نفر از پرسنل مرزبانی سروآباد گرفتار در برف نجات یافتند

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: پس از ساعت ها تلاش نیروهای جمعیت هلال احمر، 17 نفر از پرسنل مرزبانی پاسگاه مرزبانی "مله خورد" در نقطه صفر مرزی از محاصره برف و کولاک نجات یافتند .

آرش زره تن لهونی گفت: این افراد در عملیات نجات گران جمعیت هلال احمر کردستان به وسیله بالگردی با هماهنگی جمعیت هلال احمر کرمانشاه ظهر شنبه طی دو ساعت جستجو نجات یافته و به مراکز بهداشتی و درمانی انتقال پیدا کردند.

حادثه تروریستی در مریوان

شنبه شب راس ساعت 20 در اطراف دریاچه زریوار در شهر مریوان با حمله مسلحانه از سوی افراد ناشناس "امجد محمدی قصریان" و "حامد رنجبر" از پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان در حین گشت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و پیکر مطهر شهید قصریان بعد از تشییع در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شده و پیکر مطهر شهید رنجبر برای خاکسپاری به استان آذربایجان غربی انتقال داده شد.

پرداخت هزار میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر در کردستان

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان گفت: تاکنون برای اجرای طرح مسکن مهر در کردستان هزار و 70 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

محمد رسولی افزود: با توجه به اختصاص خط اعتباری ویژه، هیچگونه مشکلی در راستای پرداخت اعتبارات به متقاضیان این بخش در استان کردستان وجود ندارد.

شمار نخست هفته نامه روژروند منتشر شد

شماره نخست هفته نامه آموزشی، پژوهشی، تحلیلی، خبری و اطلاع رسانی روژروند به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید عماد حسینی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و زیرنظر شورای سردبیری منتشر شد.

در شماره اول این نشریه که در 12 صحفه منتشر شده است مباحث مختلفی در بخش های توسعه صنعتی و سرمایه گذاری در استان کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.