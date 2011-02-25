ارائه روشی برای درمان ناباروری با دقت 95 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هیوا علیپور پنجشنبه در حاشیه ششمین سمپوزیوم جنین شناسی در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه روشهای جدید برای افزایش دقت آنالیز اسپرم از سوی پژوهشگاه رویان افزود: یکی از شاخص های بررسی کیفی اسپرم، روند حرکتی آن است که در روشهای سنتی قابل محاسبه نبود ولی در روشهای جدید این امر ممکن شده است.

وی با تاکید بر اینکه محاسبه اسپرم در دامپزشکیها، دامداریها و همچنین درمان ناباروی به کار می رود اظهار داشت: با استفاده از این روش، اسپرمهای انجماد شده با دقت آنالیز می شوند که می توان به طور مناسب آنها را تکثیر داد.

علیپور میزان دقت محاسباتی اسپرم در این روش را بسته به نوع نمونه دانست و یادآور شد: آنالیز اسپرم یک روش تشخیصی برای درمان ناباروری است که با دقت حدود 95 درصد می توان نتایج آزمایشها را اعلام کرد.