  1. استانها
  2. گیلان
۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

هلال احمر رودبار قهرمان مسابقات توانمندترین امدادگران گیلان شد

هلال احمر رودبار قهرمان مسابقات توانمندترین امدادگران گیلان شد

رشت - خبرگزاری مهر: هلال احمر شهرستان رودبار قهرمان مسابقات توانمندترین امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در مسابقات توانمندترین امدادگران جمعیت هلال احمر با حضور70 نفر از امدادگران در قالب 14 تیم از شهرستان های سراسر استان در رشته های آوار برداری، امداد و نجات جاده ای، کوهستان و سیلاب در مرکزآموزشی - تخصصی چاف لنگرود برگزار شد.

 تیم هلال احمر شهرستان رودبار با کسب بالاترین امتیاز قهرمان شد و تیم های هلال احمر رودسر و صومعه سرا به ترتیب مقام های دوم وسوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

کاپ اخلاق این دوره از رقابت ها  نیز به تیم هلال احمر ستاد استان اهداء شد.
 
 این مسابقات برای نخستین بار در سطح کشور در استان گیلان برگزار شد و کلیه شرکت کنندگان در چهار رشته تخصصی امداد و نجات مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. 
کد مطلب 1260731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها