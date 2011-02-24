هلال احمر رودبار قهرمان مسابقات توانمندترین امدادگران گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در مسابقات توانمندترین امدادگران جمعیت هلال احمر با حضور70 نفر از امدادگران در قالب 14 تیم از شهرستان های سراسر استان در رشته های آوار برداری، امداد و نجات جاده ای، کوهستان و سیلاب در مرکزآموزشی - تخصصی چاف لنگرود برگزار شد.

تیم هلال احمر شهرستان رودبار با کسب بالاترین امتیاز قهرمان شد و تیم های هلال احمر رودسر و صومعه سرا به ترتیب مقام های دوم وسوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

کاپ اخلاق این دوره از رقابت ها نیز به تیم هلال احمر ستاد استان اهداء شد.

این مسابقات برای نخستین بار در سطح کشور در استان گیلان برگزار شد و کلیه شرکت کنندگان در چهار رشته تخصصی امداد و نجات مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.