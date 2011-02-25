150 هزار تراکتور فرسوده تا پنج سال آینده تعویض می شود

مجید خلیلی خشنود در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اعلام این مطلب اظهار داشت: برای تعویض 15 هزار دستگاه تراکتور در سال جاری دو هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است .

خلیلی اظهار امیدواری کرد: سال آینده 10 هزار میلیارد ریال برای این منظور تخصیص یابد.

وی بر ضرورت کاهش مصرف سوخت و افزایش توان و سطح رفاهی تراکتور های تولید داخل تاکید کرد و گفت: آماده همکاری برای ارتقای خطوط تولید و استفاده از فناوری های جدید هستیم .

خلیلی خشنود توسعه مکانیزاسیون را در کنار استفاده از روشهای نوین آبیاری از برنامه اساسی مهم جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: با توسعه مکانیزاسیون هزینه تولید در همه زیر بخش های کشاورزی کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به ضریب مکانیزاسیون 1.15 اسب بخار در هکتار در بخش کشاورزی تا پایان برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی شده است، گفت: 420 میلیارد ریال برای تجهیز شرکت های خدمات رسان در بخش کشاورزی به منظور توسعه مکانیزاسیون اختصاص یافته است.