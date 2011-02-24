کارگاه آموزشی خلاقیت و ضرورت نوآوری در هنر معاصر در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، "مرتضی حیدری" استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران ظهر پنج شنبه به مدت شش ساعت در محل مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان کارگاه یک روزه خلاقیت را توسط حوزه هنری استان کردستان با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری کشور و دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان برگزار کرد.

این کارگاه یک روزه به منظور بالا بردن سطح دانش هنرمندان استان و بررسی خلاقیت و نوآوری، روند خلاقیت، بررسی خلاقیت درشیوه بداهه سازی، ذهن خلاق و کنش خلاق با حضور اساتید، هنرمندان و هنرجویان کردستانی به صورت تئوری و عملی برگزار شد .

حیدری در این کارگاه با اشاره به توانایی هنرمندان استان کردستان که نقش بسزایی را در ارتقاء هنر در سطح کشور داشته اند به بیان ضرورت نوآوری و روند خلاقیت پرداخت و ضمن تعریف مفاهیم خلاقیت از جمله تماشا کردن، تأمل کردن، تحلیل کردن، داشتن تخیل، تعقل و تنویر را مهمترین لازمه فعالیت در این بخش عنوان کرد.

وی در ادامه با مقایسه هنر درغرب و شرق دور با هنر اسلامی گفت: در غرب به وجود اهمیت داده می شود و در شرق دور به عدم اما در هنر اسلامی وجود و عدم به یک اندازه اهمیت دارند که این مهم از برجستگی ها و ویژگی های هنر اسلامی محسوب می شود.

در ادامه با برگزاری کارگاه عملی شرکت کنندگان در کارگاه به مدت سه ساعت عملی با اتودهای داده شده از طرف مدرس به خلق اثر مبتنی بر خلاقیت پرداخته و آثار ارائه شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرتضی حیدری دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی و دکتری پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن هنرهای تجسمی ایران و همچنین عضو شورای هنری موسسه نشر آثار حضرت امام (ره) است.