جلوگیری از نقل و انتقال دانشجویان غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، محمدحسین سرورالدین در اجلاس معاونان دانشجویی واحدهای دانشگاهی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان بناب تاکید کرد: موضوع نقل و انتقالات دانشجویان یکی از حقوق مسلم آنان است که باید با برنامه‌ریزی و تدبیر مناسب به آنها پرداخت و هیچکس حق ندارد به خاطر کسب درآمد برای دانشگاه از انتقال دانشجویان جلوگیری کند.

وی رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی دانشجویان را از ضروریات دانست و اعلام کرد: برخلاف برخی تبلیغات غیرمنصفانه، هدف اصلی دانشگاه آزاد فقط کسب درآمد و ساختمان‌سازی نیست بلکه مسائل ارزشی، فرهنگی و دانشجویی هم مهم است.

وی همچنین توسعه و تقویت مراکز مشاوره دانشجویی در واحدهای دانشگاهی را از اهداف و سیاست‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و گفت: اگر به تأمین بهداشت روانی دانشجویان توجه کردیم، آن وقت مسائل اخلاقی و رفتاری دانشجویان به جاهای باریک نخواهد کشید.

رئیس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی از رؤسای دانشگاه‌ها خواست، توسعه مراکز مشاوره دانشجویی را در اولویت قرار دهند.

برخی استادان دانشگاه‌ها سبب انحراف فکری دانشجویان می‌شوند

معاون وزیر علوم گفت: برخی استادان از هدف تعلیم و تربیت دانشجویان دور و حتی سبب انحراف فکری دانشجویان می‌شوند که با آنها قطع همکاری می‌شود.

محمدحسین سرورالدین بر لزوم رعایت حرمت و حقوق دانشجویان در دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشجویان به عنـوان محور فعالیت و حیات هر دانشگاه محسوب می‌شوند، گفت: همه اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها موظف هستند حرمت و حقوق دانشجویان را رعایت کنند.

رئیس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی همچنین افزود: معاونان دانشجویی به عنوان مدافعان اصلی حقوق دانشجویان باید زمینه و فضای لازم برای تحصیل خوب و تربیت اسلامی دانشجویان را فراهم کنند.

وی در ادامه ضمن اعلام این مطلب که دهه چهارم عمر دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دهه رقابت با دانشگاه‌های بزرگ بین‌المللی است، اظهار داشت: طبق رویکرد جدید دانشگاه، باید ضمن توجه ویژه به بهبود و تقویت آموزش و پژوهش، به مسائل دانشجویی نیز همت و توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

اساتید دانشجویی از رفتارهای دیکتاتوری در دانشگاه پرهیز کنند

سرورالدین در بخش دیگری از سخنان خود از رفتارها و برخوردهای برخی از اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها به ویژه با دانشجویان انتقاد کرد و گفت: برخی مدیران، اساتید و حتی کارکنان دانشگاه‌ها خود را بهتر و برتر از دیگران دانسته و حق اظهارنظر و صحبت را به دانشجویان نمی‌دهند اما این افراد بدانند که این حرکت آنها مثل رفتار دیکتاتورهای مستبدی همچون قذافی است.

وی تصریح کرد: در این راستا تاکنون چند نفر از اساتید را اخراج و قطع همکاری کرده‌ایم زیرا اینگونه افراد نه تنها از اصل هدف تعلیم و تربیت دانشجویان دور شده‌اند، حتی موجب رنجش خاطر و انحراف فکری برخی دانشجویان شده و در کلاس‌های درسی به ارزش‌ها و مقدسات هم توهین می‌کنند.

سرورالدین در این رابطه از معاونان دانشجویی خواست در صورت مشاهده اساتید یا کارکنان متخلف و ناشایست در واحدهای دانشگاهی، مراتب را گزارش کنند تا با آنها برخورد جدی شود.

معاون وزیر علوم همچنین با تشریح وضعیت اخیر برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقایی و موقعیت فعلی نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: به فضـل الهی هم اکنون نظام اسلامی ما پایه‌هایش را در عرصه‌های بین‌المللی محکم‌تر کرده است.

وی افزود: مسائل اخیری که در کشورهای تونس، مصر، بحرین، یمن و لیبی اتفاق افتاده، کمترین سودش به کشور ما این است که آمریکا و اسرائیل غاصب تا چند سال آینده قدرت، ارزش و نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان را نادیده نخواهند گرفت.

سرورالدین ادامه داد: استکبار جهانی به دست خود و با کارهای زشت خود اعتبار و هویت پوچ خود را لو داد و رسوا شد از این رو عاقبت و سرانجام کسانی که طغیان و سرکشی می‌کنند، چیزی جز سقوط و نابودی نیست.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در این جلسه از راه‌اندازی چند مرکز مشاوره دانشجویی در سال‌های اخیر در واحد بناب خبر داد و گفت: این مراکز شامل رشته‌های پزشکی، خانوادگی، اعتیاد و تحصیلی است که با استقبال خوبی هم روبرو شده است.

فرهاد ایرانی افزود: تجمیع خوابگاه‌های دانشجویی خواهران هم 90 درصد صورت گرفته و بقیه نیز در سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی از تشکیل چند میزگرد آموزشی و توجیهی دانشجویان، انتشار بروشورها و نشریات آموزشی و فرهنگی همچنین افزایش کمی و کیفی خدمات دانشجویی خبر داد و آنها را از جمله اقدامات واحد بناب برای خدمت به دانشجویان نام برد.