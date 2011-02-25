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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

19 هزار دستگاه تراکتور فرسوده در آذربایجان شرقی تعویض می شود

19 هزار دستگاه تراکتور فرسوده در آذربایجان شرقی تعویض می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تعویض 19 هزار دستگاه تراکتور فرسوده در استان خبر داد.

مسعود محمدیان در حاشیه رونمایی از محصولات جدید شرکت تراکتورسازی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به اینکه تعویض یکهزار و 290 دستگاه تراکتور و 16 کمباین، سهمیه سال 89 استان است، اظهار داشت: تاکنون بیش از 14 هزار متقاضی تعویض تراکتور و 333 متقاضی تعویض کمباین در سامانه ثبت اطلاعات بهره برداران استان ثبت نام کرده اند.

وی بر استفاده بیشتر از توان شرکت تراکتورسازی تبریز برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: استفاده از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی و ورود یافته های تحقیقاتی به مزارع موجب توسعه کشاورزی می شود.

محمدیان با اشاره به تولید چهار میلیون و 300 هزار تن محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی، اظهارداشت: تولیدات کشاورزی استان در مقایسه با سه دهه گذشته چهار برابر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به نقش اقدامات ترویجی در افزایش کمی و کیفی محصولات اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبی و خاکی، افزایش تولید در واحد سطح در دستور کار است .

کد مطلب 1260745

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