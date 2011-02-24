4600 چینی خاک لیبی را ترک کردند/ فرار 2000 تایلندی به مصر و تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از خروج 4 هزار و 600 تبعه خود از لیبی خبر داد. طبق این بیانیه این افراد توسط دو کشتی اقیانوس پیما از لیبی خارج شده اند.

مقصد این دو کشتی که از سوی سفارت چین در یونان به بندر بنغازی اعزام شده اند بندر هراکلیون در جزیره کرت یونان اعلام شده است. این اقدام در پی گسترش اعتراضات ضد رژیم قذافی و خشونتها در دو شهر بنغازی و طرابلس صورت می گیرد.

سفارتخانه های چین در کشورهای همسایه لیبی نیز از خروج صدها نفر از اتباع این کشور از لیبی خبر می دهند. سفارت چین در قاهره میزبان 400 چینی است که از طریق مسیرهای زمینی خود را به مصر رسانده اند.

گزارشها همچنین از خروج دست کم 2 هزار کارگر تایلندی از لیبی حکایت دارد. به گفته وزیر کار تایلند این تعداد کارگر تایلندی هم اکنون خاک لیبی را ترک کرده اند و قرار است 4 هزار کارگر دیگر نیز ظرف روزهای آینده از این منطقه خارج شوند.

بر این اساس این افراد عمدتا از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه لیبی از جمله مصر و تونس گریخته اند. دولت تایلند درصدد است با اعزام 4 کشتی به بنادر لیبی شهروندان خود را از مناطق ناامن خارج کند.

گفته می شود دست کم 10 هزار کارگر تایلندی پس از بالاگرفتن درگیریها در مناطق مختلف لیبی در شهرهای بنغازی و طرابلس گرد آمده و در انتظار خروج از این کشور هستند.

خبر دیگر اینکه دولت سودان در مورد وضعیت غیرنظامیان در لیبی ابراز نگرانی کرد. خارطوم با محکوم کردن کشتار مردم معترض توسط نظامیان لیبیایی، خواستار بازگشت آرامش، صلح و ثبات به این کشور شد.

سودان همچنین از دولت لیبی خواست به هر گونه اعمال خشونت علیه مردمش پایان داده و اختلافات را از راه مسالمت آمیز حل کند.