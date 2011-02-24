ورزش نیازمند معنویت حوزویان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام علی سعیدلو که قبل از ظهر پنج‌شنبه توسط معاون ارتباطات، آموزش و امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی در نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش قرائت شد آمده است: بسیار خرسندم که در سال همت مضاعف و کار مضاعف برای پیدا کردن و پیمودن راه‌های نرفته و در سالیکه برای نخستین بار با پیام ورزشی مقام معظم رهبری آغاز شد و همگان به ورزش‌های همگانی دعوت شدند.



در ادامه این پیام آمده است: حوزه علمیه قم، سازمان تربیت بدنی و دانشگاه پیام نور به میزبانی اداره کل تربیت بدنی استان قم مبادرت به برگزاری همایش علمی و اعتقادی در زمینه ورزشی کرده‌اند و با استعانت از روح بلند و بارگاه ملکوتی حضرت معصومه‌(س) برای جان بخشیدن به جسم ورزش، با همتی بلند وارد میدان ورزشی شدند که شدیداً به معنویت حوزویان نیازمند است.



رئیس سازمان تربیت بدنی در پیام خود تصریح کرده است: اینجانب به عنوان خادم ورزش ملت مسلمان و انقلابی ایران به علت تقدیر از قهرمانان جانباز انقلاب اسلامی و تشریف فرمایی رئیس جمهور، توفیق حضور در این هم‌اندیشی نورانی را نداشته‌ام، ولی به اثر‌بخشی این همایش معنوی و ماندنی که مورد نیاز دنیای ورزش است، بسیار امیدوارم و تمام دست‌اندرکاران امر ورزش میهن اسلامی را به نگرش ارزشمند حوزویان در تمام ابعاد انسانی معطوف می‌دارم.



شایان ذکر است معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی به دلیل شرکت در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران بازی‌های پارا آسیایی گوانگجو در نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش حضور نیافت و کنگره با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه، آیت الله سعیدی امام جمعه قم، مدیر کل تربیت بدنی ، مسئولان سازمان و فدراسیون‌ها و روسا تربیت بدنی استان‌ها برگزار شد.



لازم به ذکر است نخستین کنگره ارتقای فرهنگ دینی در ورزش یک روزه از ساعت هشت و نیم صبح با پیام رئیس سازمان تربیت بدنی آغاز و تا ساعت 17 عصر روز پنج شنبه در تالار همایش بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی قم ادامه دارد که در پایان اهداء جوایز، جلسه پرسش و پاسخ و قرائت بیانیه کنگره خواهد بود.