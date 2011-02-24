برگزاری جشنواره نرم افزارهای قرآنی زمینه ساز تبادل فرهنگی بین کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استاد ظهر پنج‌شنبه در مراسم اختتامییه نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی که در سالن بعثت اداره کل جوانان قم برگزار شد با اشاره به گسترش بیشتر محصولات از حیث کمی و کیفی افزود: به طور قطع این نمایشگاه در دوره‌های بعد با استقبال مخاطبان فراوانی از کشورهای اسلامی مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه فضای حال حاضر کشور به نور کتاب وحی معطر شده است افزود: ارتقاء محصولات رسانه های دیجیتال در زمینه محصولات قرآنی و فرهنگی از سوی موسسات فرهنگی واقع در شهر قم و در سر تا سر کشور به جهش نرم افزاری می‌انجامد.



مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری مطلوب این جشنواره از سوی نظام صنفی رایانه ای استان قم افزود: بخش نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی تا روز جمعه در محل دائمی نمایشگاه های استان قم ادامه خواهد داشت.

یاد آور می شود: در ادامه مراسم برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره از سوی هیئت داوران جشنواره که حائز کسب رتبه اول تا سوم شده بودند با لوح تقدیر و جوایر نقدی تجلیل شدند.



بهترین آثار در بخش نرم افزارهای چند رسانه ای شامل بخش های آموزشی، پژوهشی،ساختار فنی و هنری، مخاطب کودک، مخاطب نوجوان و اثر عمومی؛ بهترین آثار در بخش نرم افزارهای تلفن همراه و برخط در بخش عمومی و بهترین آثار در بخش پایگاههای اینترنتی شامل بخش های آموزشی پژوهشی، اطلاع رسانی، عمومی و شبکه های مجازی و همچنین بهترین آثار در بخش بین الملل جشنواره در دو بخش چند رسانه ای و پایگاههای قرآنی تجلیل شدند.

