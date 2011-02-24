به گزارش خبرنگار مهر، در پی ارسال نامه باشگاه السد قطر به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی این تیم با استقلال ایران در یک زمین بی‌طرف، دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا، باعث شد تا AFC تقاضای قطری‌ها مبنی بر انجام دیدار در زمین بی‌طرف را مردود اعلام کند و این دیدار در تاریخ اعلام شده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود.

پس از ارسال نامه قطری‌ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا و نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون در نامه‌ای به "آلکس سوسی"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: به خاطر نامه ای که 22 فوریه 2011 به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کردید، تشکر می کنم. در کشور ما در حال حاضر بسیاری از توریست‌های خارجی، دیپلمات‌های کشورهای مختلف و همینطور تیم‌های خارجی مختلف حضور دارند که توجه شما را به فهرست کامل تیم‌هایی که در حال حاضر در ایران حضور دارند جلب می کنیم:

1- تیم فوتبال امید قرقیزستان که برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2012 لندن به دیدار تیم ملی امید ایران رفت.

2- تیم ملی فوتسال برزیل که برای انجام سه بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال کشورمان به ایران آمده است.

3- تیم ملی فوتسال بانوان اوکراین که برای انجام سه بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال بانوان ایران به تهران آمده است.

4- هشت تیم خارجی که برای شرکت در رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد، جام تختی در ایران به سر می برند.

در ادامه نامه نبی به دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطر نشان شده است: بنابراین ما باور داریم که نامه فدراسیون فوتبال قطر درباره شرایط ایران بدون مطالعه و بررسی لازم بوده است. فدراسیون فوتبال ایران شرایط لازم برای برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را در ایران تضمین می کند که این رقابت‌ها در فضای مناسب و درچارچوب مقررات و تمهیدات لازم انجام می شود.

نبی در بخش پایانی نامه خود خاطر نشان کرده است: اما یک موضوع دیگر در این باره مربوط به باشگاه السد قطر است، اینکه متاسفانه این باشگاه با چشم پوشی نسبت به ارسال کپی پاسپورت به موقع و نقض ماده A قانون 44 رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عمل کرده است اما فدراسیون فوتبال ایران مهربانانه و محترمانه با درک شرایط با باشگاه السد برخورد کرد تا هیچ مشکلی برای این باشگاه پیش نیاید و ویزاهای قطری‌ها به راحتی صادر شود.

پس از ارسال این نامه و بررسی‌هایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داد، آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال قطر نوشت: "پیرو نامه شما به کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره بازی استقلال ایران و السد قطر در روز یک مارس 2011 (10 اسفند 1389) کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه شما را در روز 22 فوریه دریافت کرد و ما تمامی موارد را در این باره بررسی کردیم و ضمانت و تایید ایران را گرفتیم که برگزاری این بازی به مشکل نمی خورد".

در ادامه این نامه تاکید شده است: "کنفدراسیون فوتبال آسیا مطمئن است که بازی استقلال ایران و السد قطر در تاریخ یک مارس 2011 همانطور که از قبل مشخص شده بود برگزار خواهد شد و نامه فدراسیون فوتبال ایران به پیوست، ضمانت می کند که برگزاری این دیدار در تهران در بهترین شرایط انجام خواهد شد".

در بخش پایانی نامه آلکس سوسی خاطر نشان شده است: "کنفدراسیون فوتبال آسیا از توجه شما به این تصمیم تشکر می کند و از اینکه برای برگزاری مسابقه همکاری می کنید تا این بازی با روحیه بالای ورزشکاری برگزار شود بار دیگر از شما تشکر می کند".

تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر روز سه شنبه 10 اسفندماه در چارچوب هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم خواهند رفت.