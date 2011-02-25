طرح "اشتغال در منزل" در فومن و شفت اجرا می شود

علی میرزایی فلاح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح از مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان است که دستورالعمل آن بیست و ششم بهمن ماه سال جاری ازسوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح 10 هزار فرصت شغلی در شهرستان های فومن و شفت ایجاد و 200 میلیارد ریال اعتبار از صندوق مهر امام رضا (ع) نیز هزینه می شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس گفت: برای اجرای این طرح 10 تعاونی تولیدی روستایی در 10 دهستان تشکیل می شود که برای هریک ازاین تعاونی ها 15 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه برای بهره وری و استفاده مطلوب از بخش کشاورزی استان گیلان باید برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح اعمال شود، افزود: مهمترین نیاز استان در شرایط کنونی استفاده و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات موجود در بخش کشاورزی است.

میرزایی فلاح آبادی عنوان کرد: ظرفیتها، توانمندیها و استعدادهای این استان در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر و سرشارتر از سایر امکانات است.

وی با اعلام اینکه توسعه و احیای کشاورزی گیلان با اجرایی شدن مصوبات سفر هیئت دولت محقق می شود، اظهار داشت: توسعه و فرهنگسازی کشاورزی استان از راهکارهای افزایش تولید و رفع معضل بیکاری است.

نماینده فومن و شفت در ادامه بر لزوم ارزیابی توان های محیطی به منظور توسعه کشاورزی در گیلان تاکید کرد و خواستار بررسی توانهای تولیدی بالقوه و بالفعل در منطقه شد.

وی همچنین با اعلام اینکه توسعه روستایی منوط به تحقق توسعه کشاورزی است، برضرورت ایجاد واحدهای اقتصادی موثر در روستاها تاکید کرد.