سپرده 32 میلیارد دلاری رژیم قذافی در بانک های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویکی لیکس در تازه ترین اسناد خود اعلام کرد که رژیم لیبی 32 میلیارد دلار پول نقد در شماری از بانکهای آمریکا دارد که به طور میانگین در هر بانکی 500 میلیون دلار سپرده گذاری وجود دارد.

بر اساس این اسناد که در نشست رئیس اجرایی موسسه سرمایه گذاری لیبی و سفیر آمریکا در طرابلس در ماه ژانویه به دست آمده است معمر القذافی همچنین دارای سرمایه گذاری و سپرده های مهمی در لندن است.

این اسناد در حالی منتشر می شود که آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال بلوکه کردن دارایی های دولت لیبی هستند.