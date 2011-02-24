اعتبارات زندانهای لرستان جوابگو نیست / پیگیری مجلس برای اشتغال زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علاء الدین بروجردی در دیدار با مدیر کل زندانهای لرستان در سخنانی اظهار داشت: آنچه مسلم است حجم کنونی اعتبارات به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای زندانهای استان نیست و می بایست در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: زندانبانی از مشاغل بسیار سنگین و طاقت فرسا است که نیازمند توجه فراوان می باشد.

ضرورت افزایش اعتبارات زندانهای لرستان

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه های مختلفی می توان زندانها را مورد توجه قرار داد که از آن جمله افزایش اعتبارات و اعطا امکانات ویژه است.

بروجردی ضمن تحلیل فضای حاکم بر زندانها، خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه کارهای فراوانی در زندانهای لرستان انجام شده اما کاملا روشن است که می توان اقدامات دیگری نیز انجام داد که در این راه سازمان زندانها نمی تواند به تنهایی همه اهداف را محقق سازد.

وی ادامه داد: در راستای فراهم شدن زمینه های ساخت زندان جدید بروجرد، کمک به بهبود وضعیت اعتبارات عمرانی و جاری و حمایت از تخصیص اعتبار آماده سازی اردوگاه کاردرمانی بروجرد باید از همه ظرفیتها بهره گرفت.

پیگیری مجلس شورای اسلامی برای اشتغالزایی زندانیان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه های اشتغالزایی زندانیان، گفت: علاوه بر برنامه های فرهنگی، ایجاد پروژه های اشتغالزا ویژه زندانیان نیز می تواند در تغییر رفتار آنها مؤثر باشد.

بروجردی افزود: اشتغالزایی زندانیان از طریق تقویت و حمایت از برنامه های بنیاد تعاون زندانیان و پیگیری لایحه مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد شد.

مدیرکل زندانهای استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: در کنار افزایش جمعیت کیفری، مهمترین چالش پیش روی زندانها کمبود اعتبارات است که اجرای کامل برنامه های اصلاحی را با مشکل مواجه کرده است.

محمدعلی محمدی بیان داشت: افزایش تراکم زندانیان، کاهش فضای فیزیکی مفید را به دنبال خواهد داشت و این امر سبب می شود برخی از فضاهایی که می توان از آن برای برنامه های فرهنگی بهره گرفت ناگزیر به نگهداری از زندانیان اختصاص یابد.

زندانهای لرستان از بافت فرسوده رنج می برند

وی تصریح کرد: زندانهای استان لرستان از بافتی فرسوده رنج می برند که بهسازی این اماکن ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل زندانهای استان لرستان یادآور شد: علاوه بر مشکلات یاد شده، کمبود شدید نیروی انسانی، سختی و مشقت کار زندانبانی و خطر احتمال آسیب کارکنان از فضای پرخطر زندانها از دیگر مسائلی هستند که می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرند.

محمدی افزود: با وجود این فضای سنگین و پرخطر، کارکنان زندانها با فداکاری و ایثار در حال تلاش برای اصلاح و تربیت کسانی هستند که دارای کمترین جایگاه اجتماعی می باشند.

وی گفت: آنچه باعث شده شغل سخت و طاقت فرسای زندانبانی برای همکاران ما قابل تحمل باشد امید به بازگشت افرادی است که به دلیل خطایی که مرتکب شده اند همه درها را به روی خود بسته می بینند.

مدیرکل زندانهای استان لرستان ادامه داد: این فداکاری و ایثار را می بایست از طریق فراهم ساختن امکانات و ابزار مورد نیاز برای ایجاد انگیزه بیشتر تقویت کرد و این موضوع علاوه بر حمایت دستگاههای مرتبط، توجه خاص مجلس شورای اسلامی را می طلبد.