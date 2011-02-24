پروژه های بخش راه و ترابری قم بلاتکلیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در نشست مشترک با معاون وزیر مسکن و شهر سازی بلاتکلیفی پروژه های بخش راه و ترابری استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید پیش بینی های لازم برای تأمین اعتبارمورد نیاز طرح های مصوب و مورد تعهد این بخش در سال آینده و نیز تعیین تکلیف این پروژه ها انجام شود.

وی در ادامه طی سخنانی با اشاره به برنامه های موفق دولت در زمینه مسکن اظهار داشت: دولت در بخش مسکن، عملکرد درخشان و کارنامه موفقی دارد و باید تا حل کامل مشکل مسکن سیاست های حمایتی استمرار یابد.

استاندار قم با اشاره به عقب ماندگی های انباشته قم و لزوم توجه ویژه به حل مشکلات آن گفت: حرکت جهشی مربوط به عمران و آبادانی قم باید با شتاب هر چه بیشتر ادامه یابد.

وی وجود بافت های فرسوده را یکی از مشکلات قم دانست و با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی این بافت ها اظهار داشت: باید وزارت مسکن و شهرسازی برای حل این مشکل برنامه ریزی مناسبی را طراحی و اجرا نماید.



موسی پور با اشاره به فراهم بودن زمینه و امکانات لازم برای احیای بافت های فرسوده و اجرای طرح جامع چهل اختران از سال آینده افزود: با اجرای پروژه های چشمگیر و مهم در این بخش، می توان شهروندان را به مشارکت در احیای بافت های فرسوده تشویق و ترغیب نمود.



وی احداث تقاطع غیر هم سطح ورودی شهرک پردیسان را ضروری دانست و افزود: باید به سرعت عملیات اجرایی احداث این تقاطع آغاز شود.



استاندار قم در ادامه ساماندهی سکونت گاه‌های غیر رسمی در قم را از دیگر مشکلات استان در بخش مسکن ذکر کرد و با اشاره به مصوبات و تمهیدات اتخاذ شده بر لزوم تسریع در اجرایی شدن طرح های این حوزه تاکید کرد.



وی با اشاره به نیمه تمام ماندن عملیات اجرایی مقاوم سازی مصلی قم بر لزوم تسریع در تأمین اعتبار و اتمام این پروژه تاکید کرد.



همچنین در این نشست معاون وزیر مسکن و شهرسازی در سخنانی با اشاره به برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی برای احیای بافت های فرسوده در کشور از عزم این وزارتخانه برای شروع عملیات اجرایی ساماندهی و بهسازی برخی از مناطق واقع در بافت های فرسوده قم در سال آینده خبر داد.



صادقی اجرای طرح ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی قم را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مقدمات واگذاری زمین مورد نیاز طرح فراهم و با مشخص شدن اولویت های استان در این بخش، از سال آینده وارد فاز اجرایی طرح خواهیم شد.

