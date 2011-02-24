رهبری امام موسی صدر در انقلاب های فعلی منطقه بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جلولی عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در تجمع 5 اتحادیه دانشجویی که در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می شد گفت: اتفاقات اخیر در منطقه خاورمیانه نشان می دهد قدرت و هیمنه آمریکا در منطقه رو به زوال است و در آینده ای نزدیک از هم پاشیده خواهد شد.

وی با اشاره به نزدیک بودن روز خشم در عربستان تصریح کرد: امیدواریم در این روز تمام دیکتاتور های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تابوت تاریخ دفن کنیم.

وی به کشتار مردم لیبی نیز اشاره کرد و افزود: امروز در لیبی شاهد نسل کشی و کشتار بی رحمانه مردم لیبی توسط قذافی هستیم که تاریخ نشان داده همواره دیکتاتورها و ظالمان نابود شدنی هستند و این سرنوشت در انتظار تمام مستبدان دنیا است.

جلولی با اشاره به ساختار نامناسب سازمان ملل تاکید کرد: دانشجویان هیچ امیدی به مجامع بین المللی ندارند چرا که اعضای این سازمان دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و تنها از مستکبرین حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه تاریخ مصرف آمریکا در منطقه به پایان رسیده اظهار داشت: هر کس به منافع آمریکا درمنطقه کمک کند خود را در دیدگاه مردم منطقه دفن کرده است.

این فعال دانشجویی در ادامه تجمع دانشجویان گفت: پیام ما به روشنفکران و اندیشمندان غربی این است که در عرصه ای حساس و تکلیفی خطیر قرار دارید و اگر از انقلاب های مردمی درمنطقه حمایت نکنید و فریب سفارش ها و جایزه غربی ها را بخورید در دیدگاه مردم مرده به حساب می آیید.

جلولی تاکید کرد: پژواک انقلاب اسلامی هم اکنون به همه نقاط دنیا رسیده است.

وی درپایان تاکید کرد: ازآزادی امام موسی صدر که سالها پیش توسط دیکتاتور لیبی دزدیده شد حمایت می کنیم چرا که کد هایی مبنی بر زنده بودن ایشان وجود دارد و در شرایط فعلی و وقوع انقلاب های مختلف در منطقه وجود ایشان می تواند در هدایت این انقلاب ها ضروری باشد.