  1. سیاست
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

جلولی تاکید کرد:

رهبری امام موسی صدر در انقلاب های فعلی منطقه بسیار ضروری است

رهبری امام موسی صدر در انقلاب های فعلی منطقه بسیار ضروری است

یک فعال دانشجویی گفت: در صورت زنده بودن امام موسی صدر رهبری ایشان در انقلاب های فعلی منطقه بسیار ضروری است چرا که مقابله با نظام سلطه از ویژگی های ذاتی وی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جلولی عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در تجمع 5 اتحادیه دانشجویی که در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می شد گفت: اتفاقات اخیر در منطقه خاورمیانه نشان می دهد قدرت و هیمنه آمریکا در منطقه رو به زوال است و در آینده ای نزدیک از هم پاشیده خواهد شد.

وی با اشاره به نزدیک بودن روز خشم در عربستان تصریح کرد: امیدواریم در این روز تمام دیکتاتور های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تابوت تاریخ دفن کنیم.

وی به کشتار مردم لیبی نیز اشاره کرد و افزود: امروز در لیبی شاهد نسل کشی و کشتار بی رحمانه مردم لیبی توسط قذافی هستیم که تاریخ نشان داده همواره دیکتاتورها و ظالمان نابود شدنی هستند و این سرنوشت در انتظار تمام مستبدان دنیا است.

جلولی با اشاره به ساختار نامناسب سازمان ملل تاکید کرد: دانشجویان هیچ امیدی به مجامع بین المللی ندارند چرا که اعضای این سازمان دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و تنها از مستکبرین حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه تاریخ مصرف آمریکا در منطقه به پایان رسیده اظهار داشت: هر کس به منافع آمریکا درمنطقه کمک کند خود را در دیدگاه مردم منطقه دفن کرده است.

این فعال دانشجویی در ادامه تجمع دانشجویان گفت: پیام ما به روشنفکران و اندیشمندان غربی این است که در عرصه ای حساس و تکلیفی خطیر قرار دارید و اگر از انقلاب های مردمی درمنطقه حمایت نکنید و فریب سفارش ها و جایزه غربی ها را بخورید در دیدگاه مردم مرده به حساب می آیید.

جلولی تاکید کرد: پژواک انقلاب اسلامی هم اکنون به همه نقاط دنیا رسیده است.

وی درپایان تاکید کرد: ازآزادی امام موسی صدر که سالها پیش توسط دیکتاتور لیبی دزدیده شد حمایت می کنیم چرا که کد هایی مبنی بر زنده بودن ایشان وجود دارد و در شرایط فعلی و وقوع انقلاب های مختلف در منطقه وجود ایشان می تواند در هدایت این انقلاب ها ضروری باشد.

کد مطلب 1260777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها