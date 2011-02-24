جشنواره "غذای سالم قلب سالم" در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان در این جشنواره با بیان اینکه ارتقا سلامت و بهداشت در مدارس ضروری است، گفت: یکی از مسائل و مواردی که خانواده ها و دانش آموزان به عنوان آینده سازان میهن اسلامی ایران باید در نظر داشته باشند در ارتباط با بهبود شیوه زندگی با تغذیه سالم است .

علی قربانی با تاکید بر اینکه باید در اصلاح مصرف مواد غذایی خود توجه ویژه داشته باشیم، اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهمی که باید نوجوان و جوانان به آن اهتمام ویژه داشته باشند تا در آینده جسم سالم و به تبع آن خدمات مطلوبتری به جامعه ارائه دهید استفاده درست از مواد غذایی و تغذیه است.

وی بر ضرورت ارتقا سطح بهداشت وسلامت در مدارس استان تاکید کرد و بیان داشت: میان وعده تاثیر اساسی در تامین انرژی نوجوانان و جوانان دارد و آنها را از مصرف موادی از جمله سوسیس، کالباس، همبرگر و انواع چیپس و پفک که دارای مواد افزودنی هستند بی نیاز می کند. .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد نیز در این جشنواره در سخنانی گفت: یکی از علتهای اصلی مرگ و میر در دنیا چه در کشورهای توسعه یافته و چه توسعه نیافته بیماریهای قلبی عروقی است.

نادر حسنوند با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه یافته میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی 40 درصد و در کشورهای کمتر توسعه یافته این میزان 25 درصد گزارش شده است، یادآور شد: در کشور روزانه 300 نفر از افراد به علت بیمارهای قلبی عروقی فوت می کنند.

وی ادامه داد: این در حالیست که 80 درصد از بیماریهای های قلبی و عروقی با داشتن تغذیه سالم قابل کنترل هستند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این جشنواره در سخنانی عنوان کرد: امسال برای نخستین بار در سطح استان و کشور اینچنین جشنواره ای در سطح دانش آموزی برگزار شده است.

جافریان تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان پیام آوران ما در خانواده هستند و برای ترویج فرهنگ درست تغذیه می توان از آنها بهره جست.

وی با بیان اینکه محوریت اصلی خانواده های آینده را دختران بر عهده دارند، ادامه داد: اگر تغذیه سالم به عنوان یک محور در جامعه نهادینه شود دیگر شاهد بیماریهای ناشی از تغذیه ناسالم نخواهیم بود.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه باید در تغذیه تنوع و تعادل برقرار شود، اظهار داشت: همیشه در تغذیه باید 5 گروه اصلی مواد غذایی شامل گروه غلات و نان، سبزیجات، میوه جات، شیر و فرآورده های آن و گوشت و حبوبات را قرار دهیم و به اندازه نیاز بدن از این گروهها استفاده کنیم تا دچار سوء تغذیه نشویم.

وی از دانش آموزان خواست که در رژیم غذایی خود کمتر از چربی، شیرینی، چیپس و پفک استفاده کنند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم 3 گروه به عنوان گروههای برتر معرفی و با اهدا جوایزی از آنها تقدیر شد.