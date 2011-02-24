"بهار آمد" در صدای طبرستان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهار آمد ویژه برنامه ای است به تهیه کنندگی علی صادقی در قالب ترکیبی و با هدف اطلاع رسانی و آموزشی در 16 برنامه 180دقیقه ای از ساعت 9 صبح الی 12 در ایام نوروز از صدای مرکز مازندران پخش خواهد شد.

بهار آمد با هدف اطلاع رسانی به مخاطبان و مسافران نوروزی و آموزش نکات مربوط به نوروزاز جمله: سفر، ایمنی، هشدار های سفر، بهداشت سفر و.با آیتم هایی نظیر نمایش، طنز آوران مازندرانی، لطیفه های تاریخی، کارشناسی، گزارش های روزانه، گزارش ویژه و محلی، گفت وگو با چهره ها، موسیقی و ترانه، مسابقه و بخش ویژه کودکان میزبان مسافران عزیزمازنی و هم استانیها خواهد شد.

پنج روستای مازندران ازشبکه های سراسری و استانی بهره مند شدند

با تلاش همکاران واحد فرستنده های تلویزیونی صدا وسیمای مازندران، پنج طرح فرستنده های تلویزیونی درروستاهای این استان نصب وراه اندازی شد.

با انجام این طرحها، روستاهای شهرستانهای ساری، رامسر، سواد کوه، تنکابن وبهشهر امکان دریافت شبکه های سراسری واستانی تبرستان را دارا شدند.

با نصب یک فرستنده شبکه دوم درروستاهای ایول بخش چهاردانگه شهرستان ساری و امافت بخش مرکزی شهرستان سوادکوه چهار برنامه ای شده واز شبکه های اول، دوم، سوم واستانی تبرستان استفاده می کنند.

مردم روستای طالش سرا از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر از نعمت استفاده از چهار شبکه تلویزیونی اول، دوم، سوم و استانی بهره مند شدند.

با نصب ایستگاههای تک برنامه ای وراه اندازی آنها مردم شریف روستاهای غلامی از توابع بخش هزار جریب شهرستان بهشهر ودره سرا از توابع بخش عباس آباد شهرستان ویژه تنکابن این امکان را دارند تا شبکه سوم سیما را تماشا کنند.

صدای تبرستان باعصر بهاری میزبان مسافران نوروزی

عصر بهاری ویژه برنامه نوروزی است به تهیه کنندگی فرهاد قلی نژاد که درقالب ترکیبی نمایشی وبا هدف سرگرمی و تفریحی در16 برنامه 120 دقیقه ای در ایام نوروز 90 از ساعت 17الی 19 از صدای مرکز مازندران پخش خواهد شد.

این برنامه، همزمان با آغاز سفرهای بهاری هموطنان عزیز به سرزمین سرسبز و دیدنی مازندران در سال نو آغاز می شود.

برنامه عصرگاهی ویژه ایام نوروز ضمن پرکردن اوقات فراغت مسافران و هم استانیهای عزیز با ارائه یک برنامه شاد و مفرح، در تحقق اهداف برنامه می تواند گامهای موثری بردارد.

مقام برتر همکاران مرکز در کلاسهای آموزشی

در دوره آموزشی soup opera برنامه نمایشی که توسط استاد بین المللی john Hefin برگزار شد، مهدی وحیدی، رحمت ا... محمدی وشهرام حبیب اللهی اقدم با شرکت دراین دوره توانستند حائز رتبه برتر شوند. همچنین مهندس قبادی مهدوی با شرکت دردوره آموزشی server & infra که در مرکز برگزارشد، رتبه اول را از آن خود کرد.

در دوره آموزشی میکسر صدا onair300، سامی یوسفی ومهدی اوشیب نتاج رتبه اول ودوم را کسب کردند.

