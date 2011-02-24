خراسان شمالی باید جایگاه علمی گذشته خود را بدست آورد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، نسرین سلطانخواه عصر پنج شنبه در مراسم آغاز به کار دفتر بنیاد نخبگان خراسان شمالی اظهار داشت: این استان در گذشته صاحب بزرگان و فضلای چون حاج میرزا حسن موسوی بجنوردی، حاج میرزا احمد مرتضوی و میرزا محمد شیروانی بوده است و با توانمندی های که نخبگان و مخترئین این استان دارند به زودی خراسان شمالی جایگاه علمی واقعی خود را در کشور به دست می آورد.

وی تصریح کرد: مسئولان و دستگاه های استان نیز باید پرداختن به علم و فناوری را در دستور کار خود قرار دهند و با حمایت از طرح های نخبگان استان زمینه ظهور استعداد های برتر را ایجاد نمایند.

وی ادامه داد: نخبگان و فرهیختگان نیز باید بداند که رسالت عظیمی را به دوش می کشند و آنان جلودار و سکان دار پیشرفت علم و دانش در کشور هستند.

رئیس بنیاد نخبگان همچنین راه اندازی دفتار این بنیاد در تمام استان های کشور را از اولویت کاری این بنیاد عنوان کرد و اظهار داشت: این بنیاد از آغاز شکل گیری آن در دولت نهم و از سال 86 آئین نامه ها و مصوبات زیادی در راستای شناسایی نخبگان سراسر کشور داشته است و از اواخر سال 88 با راه اندازی دفاتر بنیاد نخبگان در تمام استان به طور جدی شناسایی استعداد های برتر استان ها را دنبال می کند.

وی ادامه داد: با شناسایی، این استعدادها مورد حمایت بنیاد نخبگان قرار می گیرند و با دادن تسهیلات توسط تعاونی های دانش بنیاد نخبگان، بسترهای لازم برای این نخبگان فراهم می شود تا بتوانند با خلاقیت هایی که دارند کار آفرین باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان نیز گفت: تا پایان سال 89 تمام استان های کشور از دفتر بنیاد نخبگان بهره مند می شوند.

داوود طالبی تشریح کرد: از زمان آغاز به کار این بنیاد تنها پنج استان کشور دارای دفتر بنیاد نخبگان بودند که این تعداد در دی ماه سال جاری به 20 دفتر در 20 استان رسید .

وی اضافه کرد: 12 استان نیز از مهر ماه سال جاری از طریق ویدئو کنفرانس با ریاست جمهوری و معاون فناوری ریاست جمهوری فعالیت های خود را شروع کردند و تا پایان سال 89 نیز تمامی دفاتر بنیاد نخبگان استان ها فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند.

طالبی خاطرنشان کرد: اقدامات اولیه ساخت ساختمان این بنیاد درسایر استان های باقی مانده نیز انجام شده است و با افتتاح رسمی دفتر بنیاد نخبگان این استان ها فعالیت های رسمی خود را آغاز می کنند.