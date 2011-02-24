به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ امکانات خود را برای حمایت از امکانات درمانی و مداوای مجروحان در شهرهایی از لیبی که در چند روز اخیر دستخوش خشونت بودهاند، افزایش می دهد. بنا بر اعلام دفتر این کمیته در ژنو این کمیته در حال ارسال تیمهای پزشکی و تجهیزات جراحی به منطقه است.
"جورجیوس جورجانتس" معاون عملیاتی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در شمال و غرب آفریقا با اعلام این خبر گفت: سه تیم پزشکی شامل جراحان آماده رفتن به لیبی و کمک به کارمندان محلی در فعالیتهایشان برای نجات جان افراد هستند.
وی افزود: در همین راستا جمعیتهای صلیب سرخ نروژ، فنلاند و آلمان در تأمین پرسنل پزشکی مورد نیاز همکاری میکنند. امیدواریم به محض مناسب شدن شرایط امنیتی، تیمهای پزشکی کمیته بینالمللی صلیب سرخ بتوانند وارد این کشور شوند.
بر این اساس این تیمها تجهیزات جراحی و سایر اقلام پزشکی کافی برای مداوای 2000 زخمی را به همراه میآورند. سایر اقلام مورد نیاز مراکز درمانی محلی در آینده تأمین خواهند شد. این در حالی است که بیمارستانهای لیبی با کمبود داروهای اساسی و سایر اقلام پزشکی روبرو هستند. در همین حال جمعیت هلال احمر لیبی در همکاری با بیمارستانها به ارزیابی خود از منطقه ادامه میدهد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ به کلیه افراد درگیر خاطر نشان میکند که همواره به حیات و کرامت انسانی احترام بگذارند. پرسنل، وسایل نقلیه و تأسیسات خدمات درمانی نیز باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. همچنین یادآور میشود که نیروهای امنیتی باید خویشتنداری کنند و تنها هنگامی به استفاده از نیروی قهریه متوسل شوند که بهکارگیری آن برای حفظ جان انسانها ضروری باشد.
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