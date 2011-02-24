به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید جلیلی که امروز پنجشنبه برای سخنرانی در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد به قم سفر کرده است، به دیدار آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی رفت و با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.



دبیر شورایعالی امنیت ملی همچنین ظهر پنجشنبه با حضور در بیت آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی، با این مرجع تقلید دیدار کرد.



این دیدارها بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی برگزار شده است.



جلیلی همچنین در هفتمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد که در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است، سخنرانی کرد و مسئولیت علما و روحانیون را در جهت دهی اندیشه‌ها و باورهای دینی مردم مهم دانست.



دبیر شورای عالی امنیت ملی قبل از سخنرانی در این اجلاسیه، در نمازخانه مدرسه عالی امام خمینی(ره) حضور یافت و با برخی از روحانیون و علمای برجسته گفتگو کرد.

