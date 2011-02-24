نواندیشی دینی بدنبال تضعیف فقه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه همایش نواندیشی دینی که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: نواندیشی گاهی به صورت فردی نگاه می‌شود و گاهی در فضای علم مطرح می‌گردد.



وی ادامه داد: اگر آن را در فضای کلان علم در نظر بگیریم مرحله نخست؛ نواندیشی علوم دینی، مرحله دوم نوسازی علوم دینی و مرحله سوم نوآوری علوم دینی است و تازمانی که ما در روش تحول ایجاد نکنیم قادر نخواهیم بود علوم را نوسازی کنیم و اگر نوسازی در علوم صورت نگیرد نمی‌توانیم خروجی‌های نوینی در علم داشته باشیم.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در نواندیشی دینی قبل از هر فعالیتی باید تحول را در پیش شناخته‌ها و پیش فرض‌های خود ایجاد کرد، اظهار داشت: ما در مرحله پیش فرض با سه مشکل مواجهیم، نخست اینکه ما یک انس کامل با داشته‌ها و داده‌هایی که تاکنون پیدا کردیم داریم و ذره‌ای حاضر نیستیم از این پیش ذهن‌ها عبور کنیم و برای حفظ صددرصدی این پیشفرض‌ها تلاش می‌کنیم.



وی با بیان اینکه مشکل دوم ما این است که اگر مجبور شویم از این پیش ذهن‌ها عبور کنیم سریعا دست به توجیه می‌زنیم چون نمی‌خواهیم از این چهار راه تعریف شده دور باشیم و راه جدیدی بگشاییم، تصریح کرد: مشکل سوم این است که گاهی این توجیهات به بخشی از ادبیات ما تبدیل می‌شوند.



مبلغی با بیان اینکه نواندیشی دینی به آن معنا نیست که فقه را تضعیف کنیم، اظهار داشت: ما باید چهارچوب استنباط را رعایت کنیم و این چهارچوب آنقدر قوی و محکم است که پیش می‌رود و اندیشمندان می‌توانند در آن اندیشه نوینی خلق کنند.