به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است : مین‌، مهمات عمل‌نکرده و دیگر بقایای مهلک جنگی همچنان خطری جدی در عراق بوده، و مشکلاتی را که غیرنظامیان عراقی در پی چندین دهه درگیر‌ی مسلحانه با آنها دست به گریبانند دوچندان کرده‌ است. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به تازگی با آغاز طرحی برای کاهش آثار ناشی از آلودگی تسلیحاتی، بر تلاش خود برای کمک به جمعیت غیرنظامی افزوده‌است تا این افراد بتوانند دوباره سر پای خود بایستند.

عراق مملو از بقایای قابل انفجار جنگی است. مطالعه آثار مین (تحقیقی بین‌المللی که بین سال‌های 2004 تا 2006 انجام شد) نشان‌ می‌دهد که 1.730 کیلومتر مربع از خاک عراق در 13 استان- برابر با حدود یک‌و‌نیم برابر مساحت بغداد- به شدت آلوده است که در نتیجه، سلامتی و زندگی بیش از 1.6 میلیون عراقی به خطر افتاده‌است. بیشتر این آلودگی‌ها، که میراث ناآرامی‌های داخلی و درگیری‌های بین‌المللی است، در راستای مرز عراق با ایران و ترکیه واقع شده است.

مناطق آلوده نه تنها کشتزارهای حاصلخیز، بلکه مناطق روستاییِ کوهستانی و کویری را هم دربر‌می‌گیرد؛ مناطقی که خانواده‌های تهی‌دست و بی‌خانمان چاره‌ای جز پناه آوردن به آنجا نداشته‌اند.

"حاج جاسم" از افرادی که به همراه همسر، سه فرزند و هشت نوه‌ خود در استان میسان زندگی می ‌کند، می ‌گوید: این سلاح‌ها می ‌توانند رنج و عذاب زیادی را به وجود آورند. خانواده‌ها تنها می‌خواهند مطمئن باشند که فرزندان و احشامشان سالم به خانه می‌رسند.

بر اساس آمار وزارت محیط زیست و اداره‌ مقابله با مشکل مین، در حدود 25 میلیون مین و بقایای قابل انفجار جنگی در عراق وجود دارد. گرچه هیچ آماری در خصوص تعداد و انواع تلفات و صدمات در دست نیست، تخمین زده می‌شود که هرساله صدها غیرنظامی در اثر تسلیحات بجا مانده دچار معلولیت می‌شوند.

"جان یووانویچ" یکی از کارشناسان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در مورد آلودگی تسلیحاتی می گوید: مین‌ تنها بخشی از مشکل است. گلوله‌های توپ و خمپاره‌ی عمل نکرده و دیگر بقایای جنگ‌های پیشین هم خطری عمده هستند. ما همکاری نزدیکی با مقامات محلی و ملی داریم تا اطمینان حاصل شود که نیازها و دغدغه‌های قربانیان و دیگر افرادی که در مناطق آلوده زندگی می‌کنند در نظر گرفته شود.

یووانویچ می افزاید: پاکسازی اراضی کمک زیادی به جمعیت غیرنظامی می‌کند. البته پاکسازی اراضی عراق مستلزم سرمایه‌گذاری قابل ‌توجه، تعهد سیاسی و حمایت بین‌المللی از این کشور است. دولت عراق هم گام‌هایی در این راه برداشته، اما این وظیفه‌ای بسیار بزرگ و خطیر است.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژوئن 2010 (خرداد 1389) عملیات پاکسازی مناطق آلوده را در استان میسان در جنوب کشور، که از آلوده‌ترین مناطق به شمار می‌رود، آغاز کرد. این کمیته همچنان تنها سازمان بشردوستانه‌ بین‌المللی است که در عملیات پاکسازی در سطح این استان فعال است. در طول 6 ماه گذشته کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ بیش ازهزار و 600 گلوله‌ و بمب عمل‌نکرده را از مناطق خطرناکی در ناحیه قلات‌صالح و المجار الکعبی تخلیه کرده که مسکن بیش از10 هزار نفر است.

خدمات مربوط به اعضای مصنوعی و توانبخشی جسمانی نیز توسط کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ ارائه‌ می‌شوند تا به افراد معلول کمک شود دوباره به آغوش جامعه بازگردند. در 2010 در 10 مرکز تحت حمایت این کمیته در سطح عراق، شامل بصره، نجف، هله، تکریت، فلوجه، اربیل و بغداد، تعداد 10 هزار و 505 بیمار جدید پروتز و 7 هزار و 677 بیمار جدید اروتز دریافت کردند.

اجرای معاهده‌ منع مین اوتاوا نه تنها باعث منع کاربرد، ذخیره، تولید و نقل و انتقال مین‌های ضدنفر شد، بلکه تعهدی را هم برای نابودی مین‌ها به وجود آورد، چه مین‌هایی که در انبارها موجود و چه آنهایی که در زمین کاشته شده‌اند. گرچه عراق در 15 آگوست 2007 به این معاهده پیوست، آشفتگی اوضاع، ناآرامی‌ها و خشونت‌های پراکنده در سطح کشور تا حال مانع اجرای راهبردی جامع در سطح ملی برای رهایی از مشکل مین شده‌اند.

طی نوامبر و دسامبر 2010 در واکنش به شرایط امنیتی بی‌ثبات و اغلب خطرناک، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ فعالیت‌های خود را بیش از پیش شرایط حاضر انطباق داد تا بتواند به کمک‌رسانی به نیازمندترین افراد ادامه دهد.



کمک‌رسانی به کسانی که در تنگنا هستند



کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ همچنان به حمایت از کسانی که در تلاشند برای خود و خانواده معاشی کسب کنند، مانند زنان سرپرست خانوار، معلولان و افراد بی‌خانمان، ادامه داد.



کمک‌رسانی به بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی جسمی



به دلیل اینکه در برخی مناطق روستایی و جنگ‌زده خدمات درمانی جوابگوی نیازهای جمعیت غیرنظامی نیست، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ همچنان به کمک‌های خود برای بازسازی مراکز درمانی و آموزش کارکنان این مراکز ادامه می‌دهد. علاوه بر این، به منظور کمک به معلولان برای ادغام دوباره در جوامع خود، کمیته به تأمین اعضای مصنوعی و خدمات توانبخشی جسمی ادامه می‌دهد.

تأمین آب پاک و شبکه‌ فاضلاب



دسترسی به آب پاک کماکان در بیشتر نقاط عراق دشوار است. به منظور کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و در تأسیسات درمانی، مهندسان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به فعالیت‌های خود برای تعمیر و ارتقای تأسیسات آب، برق و فاضلاب ادامه داده‌اند، به خصوص در مناطقی که خشونت یکی از دغدغه‌های اصلی‌ است و نیز در مناطق روستایی.



کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ 7 پروژه اصلی را در سطح کشور به پایان رساند که در نتیجه آن بیش از 240،000 نفر منتفع خواهند شد.



روشن‌کردن سرنوشت مفقودان



در تلاشی جدید برای روشن کردن سرنوشت مفقودان جنگ خلیج فارس در 91-1990 آمده، کمیسیون سه‌جانبه متشکل از نمایندگان عراق، کویت و ائتلاف 91-90 (آمریکا، انگلیس، فرانسه و عربستان سعودی) با نظارت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ نشستهایی را در روزهای 5 و 7 دسامبر (14و16/9/89) در کویت برگزار کردند.

طی همین ماه، یک عملیات مشترک جستجو و کشف در منطقه‌ی نصیریه در جنوب عراق انجام شد تا مکان بقایای انسانی اتباع کویتی که گمان می‌رود در آنجا دفن شده‌اند، شناسایی شود. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ همچنانتیبانی فنی از وزارت حقوق بشر عراق و انستیتوی پزشکی قانونی این کشور به منظور توانمند کردن آنان برای تبادل اطلاعات و ظرفیت‌سازی در حوزه‌ی پزشکی قانونی ادامه داد.