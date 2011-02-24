نویدکیا مصدوم شد/ اعتراض تماشاگران استقلال به حیدری و واکنش مظلومی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بازی دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال تهران با حواشی مختلفی همراه بود که در زیر به آنها اشاره خواهد شد:

* پیش از آغاز بازی تصاویری برای گرامیداشت حسین خرازی سردار شهید هشت سال دفاع مقدس ایران از اسکوربرد ورزشگاه فولادشهر پخش شد. همچنین تصاویری از این سردار شهید در اطراف زمین چمن ورزشگاه نصب شده بود و تصاویری نیز در دستان هواداران حاضر در ورزشگاه قرار داشت.

* قسمت عمده جایگاه تماشاگران ورزشگاه فولاد شهر در اختیار تماشاگران سپاهان قرار داشت و 70 درصد صندلی‌های ورزشگاه زردپوش بود. نزدیک 2 هزار تماشاگر تیم استقلال نیز در قسمت چمن ضلع جنوبی ورزشگاه فولادشهر مستقر شده بودند.

* پیش از آغاز بازی فرهاد مجیدی کاپیتان تیم استقلال و جانواریو بازیکن کنونی تیم سپاهان که فصل گذشته برای تیم استقلال بازی می کرد با یکدیگر خوش و بش کردند.

* محسن پورسینا رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه سپاهان یکی از تماشاگران ویژه این بازی بود.

* روی پیراهن‌های بازیکنان تیم سپاهان در زمان گرم کردن تصاویر حسین خرازی سردار شهید اسلام چاپ شده بود.

* پیش از آغاز بازی خسرو حیدری، جانواریو و سید جلال حسینی به طرف پرویز مظلومی و نیمکت استقلال رفته و از این مربی اجازه بازی گرفتند. رضا عنایتی و هاشم بیک‌زاده بازیکنان کنونی سپاهان که سابقه بازی در تیم استقلال را دارند نیز با وجود اینکه در ترکیب اصلی تیم سپاهان قرار نداشتند از پرویز مظلومی اجازه بازی گرفتند. همه بازیکنان استقلال نیز به سمت امیر قلعه نویی رفته و از وی اجازه بازی گرفتند.

* فرهاد مجیدی که اندکی دیرتر از سایر بازیکنان به طرف امیر قلعه نویی رفت، خوش و بش سردی با سرمربی سابقش داشت.

* نزدیک به 20 دقیقه پیش از آغاز بازی ورزشگاه فولادشهر اصفهان مملو از تماشاگران شد و در زمان برگزاری بازی نزدیک به 14 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولاد شهر حضور داشتند.

* شعار تماشاگران استقلالی حاضر در ورزشگاه علیه خسرو حیدری بازیکن کنونی سپاهان واکنش پرویز مظلومی سرمربی استقلال را به دنبال داشت.

* اعتراضات امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان به قضاوت هدایت ممبینی به گونه‌ای پیش رفت که با مداخله ناظر بازی و سرپرست سپاهان داور با او برخورد نکرد.

* هواداران سپاهان در این بازی شعارهایی علیه سیدمهدی سیدصالحی مهاجم تیم استقلال سر داده و وی را بی غیرت خواندند. سید الحی سابقه حضور در تیم سپاهان و بارها گلزنی برای این تیم را دارد.

* اعتراضات فرهاد مجیدی به هدایت ممبینی در نیمه دوم این بازی باعث شده که داور مسابقه به این بازیکن کارت زرد نشان دهد.

* در دقیقه 66 بازی و زمانی که پرویز مظلومی قصد تعویض مجتبی جباری و ایمان مبعلی را داشت داور چهارم مسابقه به اشتباه به جای عدد 8 ، عدد 7 را بر روی تابلوی تعویض نشان داد و به اشتباه خواستار تعویض فرهاد مجیدی شد. داورچهارم پس از مدتی و با متوجه شدن اشتباه خود شماره تابلوی تعویض را به 8 تغییر داد.

* به دلیل حساسیت این بازی داور مسابقه بارها از کارت زرد استفاده کرد و تعداد کارت های زرد دو تیم بسیار بالا بود.

* پس از آنکه تیم استقلال توسط سیدمهدی سیدصالحی در دقیقه 1+90 به گل تساوی رسید، بازیکنان این تیم بی حد و اندازه شادی کردند. سیدمهدی سیدصالحی زننده گل تساوی که نمی دانست چگونه شادی خود را با دیگر بازیکنان تقسیم کند.

* در پایان دیدار امیر قلعه نویی و بازیکنان سپاهان به داور اعتراض می کردند.