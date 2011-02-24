اسرائیل از حرکت ناوگروه ایران در مدیترانه نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از ورود به دمشق ‌در جمع خبرنگاران، درباره اینکه چگونه ناوهای نظامی می‌توانند پیام دوستی و صلح به ملت‌های منطقه بدهند، گفت: نیروی دریایی هر کشوری دارای ناوهای نظامی و دید و بازدیدهایی که میان این نیروها در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد، بر اساس عرف ناوهای نظامی است.

وی هدف از ورود ناوهای ایرانی به سوریه را برنامه‌های معمولی نیروی دریایی و به منظور آموزش دانشجویان دانشگاه افسری امام خمینی(ره) نوشهر اعلام کرد و افزود: هدف بازدید ناوهای ایرانی از دریای مدیترانه و کشور سوریه ابلاغ پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در پاسخ به این سئوال که آیا این ناوگروه در مسیر حرکت از کانال سوئز با مشکلی مواجه شده است؟ تأکید کرد: این ناوها پس از هماهنگی با کشور مصر از این کانال عبور کردند و در مسیر حرکت به سمت مدیترانه و سواحل سوریه با هیچ مشکلی روبرو نشدند.

سیاری همچنین در خصوص تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه این ناوگروه و نگرانی آنها از ورود ناوهای ایرانی به دریای مدیترانه افزود: رژیم صهیونیستی ممکن است برای خودش نگرانی‌هایی داشته باشد و با نگاه خود به این اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نگاه کند، اما این نیرو بر اساس برنامه‌های خود و روابط با کشورهای منطقه و کشورهای دوست عمل می‌کند.

وی که با استقبال سرلشکر علی سلیم رئیس اداره لجستیک ارتش سوریه و سرلشکر شوکت معاون نیروی دریایی ارتش سوریه از طریق فرودگاه بین‌المللی دمشق وارد این شهر شد، با اشاره به اینکه دوازدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از اول بهمن حرکت خود را از بندرعباس به سمت خلیج عدن آغاز کرده است، افزود: این ناوگروه پس از انجام مأموریت برقراری امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن و واگذاری این مأموریت به ناوگروه بعدی عازم بندر جده عربستان شد و در آنجا پس از چند روز توقف و برنامه‌های آموزشی و انجام ملاقات به سمت دریای مدیترانه حرکت کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با اشاره به همراه بودن شماری از دانشجویان دانشگاه افسری حضرت امام خمینی(ره) نوشهر با این ناوگروه تصریح کرد: ادامه مسیر این ناوها به منظور ادامه مأموریت و کارورزی دانشجویان صورت گرفت و در ادامه وارد بندر لاذقیه سوریه شدند.

استقبال از ناوگروه اعزامی در بندر لاذقیه و گفتگو با فرماندهان این ناوگروه، دیدار و گفتگو با مسئولان نیروی دریایی ارتش سوریه و گفتگو با آنان در باره همکاری‌های آموزشی، فنی و منطقه‌ای از جمله برنامه‌های سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران به سوریه است.

گفتنی است ناوگروه اعزامی ارتش متشکل از ناو لجستیک خارک و ناوشکن الوند در ادامه مأموریت خود پس از عبور از کانال سوئز و ورود به دریای مدیترانه وارد بندر لاذقیه سوریه شده‌ است.